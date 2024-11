Nayib Bukele felicitó a Donald Trump en su victoria por la contienda presidencial

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este 5 de noviembre, millones de estadounidenses salieron a las urnas para votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en una de las contiendas más reñidas en la historia del país: Donald Trump vs. Kamala Harris.

Por Diario AS

Antes que tereminara el conteo, las proyecciones apuntaban a que Donald Trump lograba su cometido y regresaba a la Casa Blanca para cumplir con un segundo y último mandato como presidente de los Estados Unidos. A las 2:00 a.m. ET del 6 de noviembre, el candidato republicano contaba con 267 votos electorales sobre los 214 de Kamala Harris. Para ascender a la presidencia, un candidato requiere la mayoría mínima, es decir, 270.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump ??

May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024