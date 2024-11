¿A cuánto asciende la fortuna de Kamala Harris? Este es su patrimonio neto

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Más allá de su trayectoria en el servicio público, la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, ha logrado construir una sólida base financiera que incluye múltiples fuentes de ingreso y una serie de inversiones. Junto con su esposo, el abogado Douglas Emhoff, Harris posee un patrimonio neto estimado en 8 millones de dólares, según Forbes.

La carrera de Kamala Harris en el sector público se extiende por más de dos décadas, comenzando en el cargo de fiscal de distrito de San Francisco en 2004, donde ganaba aproximadamente 200,000 dólares anuales. Posteriormente, cuando asumió el puesto de procuradora general de California en 2011, su salario disminuyó a 159,000 dólares anuales.

A medida que su carrera avanzó, Harris fue electa senadora de los Estados Unidos en 2016, un puesto con un ingreso anual de 174,000 dólares, y finalmente alcanzó la vicepresidencia en 2020, con un salario de 235,100 dólares al año.

Pero además de su salario en el servicio público, Harris ha diversificado sus fuentes de ingreso a través de la autoría de varios libros que le han proporcionado ingresos por regalías. Entre sus obras destacan títulos como “Smart on Crime” (Inteligencia contra el crimen), el libro infantil “Superheroes Are Everywhere” (Los superhéroes están en todas partes) y sus memorias de 2019, “The Truths We Hold” (Las verdades que defendemos). Estas publicaciones han generado más de 500,000 dólares en regalías, sumándose significativamente a su patrimonio.

Uno de los activos más valiosos de Harris y Emhoff es su vivienda en Los Ángeles, cuya valoración supera los 4 millones de dólares, según estimaciones de Forbes. Además, el matrimonio ha revelado la tenencia de activos líquidos que podrían alcanzar los 850,000 dólares o más.

La estrategia de inversión de Harris y su esposo se caracteriza por su enfoque conservador. Según la declaración de 2023 presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental, la pareja ha invertido en fondos indexados de gestión pasiva, distribuidos en planes de compensación diferida y fondos de pensiones, aunque estos últimos representan menos de 1 millón de dólares en activos.

