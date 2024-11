David Mendoza: El balón parado y la cola de la gasolina

Posteado en: Opinión

El jueves 14 de noviembre próximo, a las 3 de la tarde hora nuestra, la Vinotinto se enfrentará a al seleccionado verdeamarelho. Nosotros, súper necesitados de sumar en casa, debemos hacer un análisis de algunas de las tareas pendientes de “los chamos del Bocha” y su cuerpo técnico. No voy a aburrir a nadie repitiendo lo que ya dije sobre la necesidad de que la gente tome cartas en el asunto del arbitraje. Más bien, voy a concentrarme en un aspecto del juego que hacía a la Venezuela de antaño ganar partidos, y que, en el planteamiento actual, no pasó a segundo plano, sino que desapareció del mapa técnico. Me refiero al balón parado. Yo entiendo que Rómulo Otero no es Juan Arango (ni David Beckham en mi opinión lo era – y lo digo con el mayor de los respetos) pero es un muy buen cobrador de tiros libres. Ha sido una tradición en la Vinotinto aprovechar muy bien estas oportunidades, las cuales se siguen generando, pero sin el veneno de un Rey y compañía. Rómulo está en un buen momento; pero más allá de eso, hay que trabajar estas jugadas a nivel táctico. A nosotros no nos sobra nada. Hay que aprovechar mejor estas oportunidades. Espero ser escuchado y que se busque una fórmula que permita hacerlo sin sacrificar otros aspectos del juego ¿Por qué no se llama a Juan Arango para que ayude al seleccionador? Yo lo hubiera hecho hace rato. Necesitamos del apoyo de especialistas en balón parado y de técnicos que preparen mejor las jugadas. La improvisación se nota en estos casos, y los resultados están a la vista. Un nombre se me viene a la cabeza: “Lino Alonzo”.

La cola de la gasolina

Tengo una propuesta para acabar con las colas de la gasolina, acompañada de una reflexión. Actualmente, la gasolina que se cobra a precio integral, cuesta el equivalente a US $ 0,50 por litro, mientras la subsidiada, el equivalente a menos de US $ 0,1. Esto produce varios efectos no deseados en la comercialización del producto a consecuencia de esta política. El primero es el llamado arbitraje. Se trata de guardar o comprar gasolina subsidiada y desviarla al mercado no subsidiado, vendiéndola por parte del agente económico en un precio intermedio entre los dos, así como contrabandearla (algo que se hizo común con la comida subsidiada). Esto distorsiona el sentido del subsidio, genera corrupción y no aporta nada a las arcas de quien lo produce y lo comercializa ¿Será que hay dueños de bombas de gasolina que tienen al menos dos? Una para la subsidiada y otra a precio integral donde vacían la subsidiada ¿O se asocian dos? ¡Quién sabe!

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Otro efecto no deseado, es la ineficiencia. Vale la frase “ineficiencia o nada”. Un tipo que tiene un camionetón de 120 litros o más, es subsidiado de manera lineal con respecto de aquel que tiene una motico de mototaxi, o un carrito pequeño de 40 litros para ir a trabajar. En este caso, el sistema es ineficiente, porque los venezolanos estamos subsidiando el desperdicio de combustible del camoinetón que consume mucho más por kilómetro recorrido que el carrito de 40 litros. Estamos estimulando el desperdicio de combustible por kilómetro cuadrado de aquellos que consumen combustible subsidiado, en lugar de estimular una disminución en la circulación de estos vehículos ineficientes y contaminantes. Esto, por supuesto, afectaría a aquellos que gustan de andar en camionetotas último modelo, importadas no se sabe cómo, y que se cuelan a diario, en las millares de bombas de gasolina subsidiada del país, para que los pobres venezolanos de misericordia, los “pisacalle”, los subsidiemos. Una bicoca. Puro patriotismo surrealista.

Mi propuesta es disminuir el precio de la gasolina a US $ 0,15 o 0,20 (hay que sacar las cuentas, pero estoy seguro de que esos son los números) y eliminar el subsidio. De esta manera, PDVSA va a cubrir sus costos, los venezolanos vamos a poder llenar el tanque, los camionetones de gasolina subsidiada y el arbitraje desaparecerán, la gente de a pie se seguirá trasladando en transporte público, el cual, en su mayoría, funciona con Diesel (tema de otro análisis), y se acaban la corrupción y las colas. Es así de simple. Y por supuesto, se estimula un consumo racional que va a ahorrar costos y permitirá aumentar las cifras exportadas.

Es un sistema ineficiente y estúpido que tiene a la gente trasnochándose, haciendo colas de 4 horas o más, en lugar de estar produciendo para ellos y para el país. Y no faltará quien agite la bandera de “¡es que tú tienes para pagarla y los demás no!”. Este es otro embuste; si PDVSA hace un uso racional del recurso, los usuarios finales nos veremos obligados a hacer lo mismo. Es lo mejor para el país. Hago un llamado a los emperadores, reyes y mandamases de este país.

Tengo otros temas de importancia relativa sobre la precaria existencia de la venezolanidad y sus anhelos, pero eso es harina de otro saco.

Invito a mis queridos lectores a detectar escenarios comerciales y financieros donde el gobierno haya creado arbitrajes, y que se presten para la corrupción y el enriquecimiento de los corruptos.

PD2: Saludos al liberto Nelín Escalante (gracias a Dios fue puesto en libertad). Recuerdo cuando me entrevistó y luego de finalizada mi respuesta y habiendo puesto en off mi micrófono, hizo comentarios negativos sobre mis opiniones, haciéndome quedar mal con su audiencia. Yo se lo reclamé fuertemente, a lo cual, él me ofreció un derecho a réplica (otra entrevista en su programa) pero no me pareció suficiente. Igualmente, y de corazón celebro su libertad, y ojalá liberen a todos, los que me gustan y los que no me gustan. Porque el mundo no está hecho a mi medida para que sólo ocurra y exista lo que me guste y convenga, ni a mí ni a nadie.

Maduro, El Aissami si puede, Alex Saab que está en la buena, Amoroso y el resto de Maduro & Co, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com. Pueden adquirir los capítulos en forma de NFT´s a través del siguiente enlace:

https://opensea.io/assets/matic/0x8c0e2ea868c305d950afa6d34d63f0073b12170f/242/

Nuestros libros

Sigue mi perfil de autor y accede a la bibliografía por el siguiente enlace de Amazon https://amazon.com/author/davidmendozayamaui

Con tu compra me ayudas a seguir produciendo contenido.