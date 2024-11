Carlos Mazón reaccionó ante los reclamos de los voluntarios en Paiporta

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, reaccionó a los altercados ocurridos esta mañana en Paiporta, donde se encontraban los reyes de España Letizia y Felipe, así como el presidente Pedro Sánchez, en el marco de una visita tras los estragos causados por la tormenta Dana, en una exclusiva para Cope, Mazón hizo frente a lo sucedido.

Durante una breve declaración al medio español Cope, Mazón expresó su desinterés por la “tormenta política” que ha surgido en torno a los incidentes, afirmando: “Lo de la gravedad política la verdad es que me tiene bastante sin cuidado, me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política. Me preocupa la tormenta que ha caído y la que todavía tenemos que seguir sacando. Aquí estamos en currar y ahora la tormenta política se la dejo a otros”.

Cuando se le preguntó sobre las protestas dirigidas al Rey y al presidente Sánchez, Mazón prefirió no entrar en detalles específicos. “Han gritado a todos, yo he escuchado de todo y yo creo que ustedes también. La gente tiene mucha rabia y no voy a entrar en adjudicaciones políticas de eso”, comentó, subrayando la necesidad de centrarse en la situación actual.

El presidente del Ppcv también hizo hincapié en su compromiso con la Casa Real, señalando que esperó al Rey antes de moverse. “Cuando he visto que su majestad entraba en el coche, porque hasta que no entrara en el coche yo no me pensaba a mover de su lado, faltaría más”, añadió.

Mazón se encuentra en Chiva, donde espera el arribo de Don Felipe, reafirmando su lealtad y apoyo durante estos momentos difíciles. La situación en Paiporta sigue siendo tensa, con la población manifestando su malestar ante la crisis generada por la tormenta Dana y la gestión de las autoridades.

La visita de los Reyes y el presidente Sánchez buscaba brindar apoyo a las comunidades afectadas, pero los altercados han resaltado la creciente frustración entre los ciudadanos.