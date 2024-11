¿Qué hará Lionel Messi una vez que deje los botines? Lo que reveló el astro argentino en una entrevista (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Lionel Messi, estrella del Inter Miami, compartió que actualmente vive “el día a día sin pensar más allá”, una filosofía que mantiene también sobre su posible participación en el Mundial de 2026.

Por: El Diario NY

En una entrevista con el portal 433, Messi explicó que antes de tomar esa decisión prefiere esperar y observar cómo evoluciona su estado físico y emocional: “No sé, la verdad que me lo preguntaron un montón de veces sobre todo en Argentina. Espero terminar muy bien este año, tener una buena pretemporada, la cual no la tuve el año pasado con todos los viajes que tuvimos. A partir de ahí, ir viendo cómo me siento”.

Con 37 años cumplidos en junio pasado y una temporada en la MLS en la que sumó 20 goles y 16 asistencias, Messi reflexiona que, aunque el Mundial está cerca, “al mismo tiempo es mucho tiempo y en el fútbol pasan muchísimas cosas. No pienso, simplemente vivir el día a día sin pensar más allá”.

Actualmente, el argentino se siente satisfecho con su vida en Miami y con su contribución al Inter Miami, aunque no descarta realizar algún cambio en el futuro. Sin embargo, anticipó que no se ve dirigiendo a equipos desde el banquillo: “Sé que entrenador creo que no me gustaría ser. Pero tampoco tengo claro qué es lo que pueda ser. Valoro muchísimo más lo que vivo en el día a día. Solo pienso en entrenar, jugar y pasarlo bien”.

