Joel García: Jueces que procesan a presos políticos se cuidan por temor a ser víctimas de la misma indefensión

El abogado penalista y profesor universitario, Joel García, estimó este jueves que jueces, defensores públicos y demás funcionarios del sistema de justicia venezolano han confesado que reciben órdenes violatorias de la Constitución frente a las cuales no se pueden sublevar.

En síntesis, los presos políticos de Venezuela no tienen defensa. Es más, es que ni siquiera su libertad depende del Poder Judicial. Ni siquiera eso”, aseguró García durante el programa En Buena Hora con el periodista Mario Villegas.

“Es que yo vivo en el mundo judicial penal, y conozco muchas personas. Yo le he dado clase a muchas personas, otros han estudiado conmigo, y todos te dicen, ‘estoy cumpliendo instrucciones, ¿qué puedo hacer?’ Entonces, mientras estamos en ese sistema cuartelario, donde estamos en ese sistema de ser subalternos, unidos a una orden, no se respeta ni la autoridad ni la autonomía del juez. Y un juez que no tenga autonomía ni autoridad no es juez, sino simplemente un tramitador de presos”, expresó.

Asimismo, García aseguró que “en Venezuela hay mucho temor. El terror. La gente no se atreve a decir lo que siente porque tiene consecuencias. Por supuesto que yo conozco a mucha gente en este mundo judicial penal. Soy profesor universitario y las personas que están allí no son extrañas, no son marcianas. Son personas que viven y padecen lo que todos los venezolanos viven y padecen. Y además que ellos saben que ellos pueden ser víctimas, de lo que son víctimas ahorita, cualquiera.

Según su criterio, “ellos lo que están es cuidándose para no ser víctimas, porque ellos saben que, si llegan a caer en una situación igual, también se le va a aplicar el mismo estado de defensión”.

