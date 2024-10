“Es el funcionario con más credibilidad”, la pleitesía de Nicolás Maduro a Tarek William Saab

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Nicolás Maduro, alabó al fiscal chavista Tarek William Saab y aseguró que es el “funcionario con más credibilidad en Venezuela”.

Por lapatilla.com

“Vi la declaración del fiscal General, de lo cual me enteré al llegar a Maiquetía. El fiscal es un hombre de la justicia, con mucha credibilidad nacional. Es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela, con más del 70% por su actuación contra la corrupción y contra la conspiración permanente. Es un hombre de una sola pieza, valiente. Después vi cómo repercutió eso en Brasil…. En todo caso, yo no me pronuncié sobre ese tema, sino los médicos y al propio presidente Lula hablar sobre el tema. No me corresponde a mi”, sentenció.

El pasado sábado 26 de octubre, Saab dijo que el accidente doméstico que sufrió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue un “engaño” para no asistir a la cumbre de los Brics en Rusia y vetar el ingreso de Venezuela al grupo.

En un comunicado publicado en la cuenta del Ministerio Público en Instagram, el fiscal general al servicio del régimen de Nicolás Maduro, afirmó que “fuentes directas y cercanas desde Brasil me le informaron que Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS”.