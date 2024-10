Técnico de España dice que “boicot” del Real Madrid al Balón de Oro “no es bueno para el fútbol” 

Posteado en: Deportes, Titulares

El boicot del Real Madrid a la ceremonia del Balón de Oro al pensar que su jugador Vinicius no iba a conseguir el galardón “no es bueno para el fútbol”, afirmó este lunes el seleccionador de España, Luis De la Fuente.

“No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así”, reaccionó el técnico que llevó en julio a España al título en la Eurocopa-2024 a su llegada al teatro parisino donde se celebra el acto.

Vinicius se presentaba como favorito a conseguir el galardón individual más importante, pero este lunes, unas horas antes de la ceremonia, saltó la noticia de que el Real Madrid no iba a enviar delegación a la capital francesa al pensar que su jugador brasileño no iba a ser coronado.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, declaró a la AFP el club madrileño.

Desde la organización se insistía en esas horas previas que “ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado” el trofeo, que se decide por una votación de periodistas representantes de los 100 primeros países del ranking FIFA.

Con el boicot del Real Madrid, la gala se ve privada de nombres como los del propio Vinicius o de otras figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Dani Carvajal. AFP