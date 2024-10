Nelson Chitty La Roche: Notas sobre la Asamblea Nacional de Venezuela

Posteado en: Opinión

“Parle ment. Habla miente” Víctor Hugo

No caeré en la tentación de remontarme a los orígenes de la institución parlamentaria para, no hacer estos comentarios mas extensos de lo que quiero.

Me referiré a la Asamblea Nacional que, a la hora actual, constituye uno de los órganos secuestrados por el estadopsuv. Mencionaré algunas derivaciones de esa circunstancia para evidenciar, otra vez, el grado de precariedad que resulta de un hecho indubitable; la AN, no cumple con las tareas que a su naturaleza le correspondería en un genuino Estado Constitucional de derecho y de justicia, pero, sobre todo, democrático.

Orgánicamente, la AN además de legislar sobre las materias de la competencia del poder nacional y sobre el funcionamiento de los entes que lo componen, tiene atribuida la función de control, lo que, dicho sea de paso, es la función que mas carencias ha mostrado en estos veinticinco años de errática y corrompida administración, especialmente de las finanzas públicas.

No es solamente la AN sino, la Contraloría General de la República y, quizás más bien, debe apuntarse hacia el llamado poder ciudadano que, en ninguno de los entes que lo integran, ha ofrecido prestaciones aceptables y, por el contrario, solo han servido para mimetizarse en la línea de cuadrar en la “legalidad” lo que no lo ha sido y, mejor dicho, lo ha contrariado.

PDVSA es una prueba contundente y vergonzosa de lo que afirmo. Varios, casi todos en realidad de los que han presidido la industria en su desastroso desliz concupiscente y corrompido, han actuado, a la vista de todos, asociados para la práctica sistémica del peculado, entre los mismos factores del chavomadurismomilitarismocastrismoideologismo que son los que gobiernan a placer y no responden de sus acciones.

No se ha tratado de casos aislados de desvío o apropiación indebida de fondos públicos; es que desde Rafael Ramírez y hasta hoy, han depredado la empresa y al mismo estado venezolano casi todos y la AN, no se ha percatado de lo que allí pasa, ni tampoco, claro está, se permitió investigarla como resalta que debió hacer.

¿A cuánto asciende la deuda pública? ¿Quién se ha ocupado de hacer un autentico seguimiento a la gestión de los numerosos fondos creados con el visible propósito de obviar los controles del estado? Chávez se aprovechó de eso, dispensando sin ningún control, mas de un centenar de miles de millones de dólares. Revisar el Fonden y los términos de su gerencia debió ser una tarea de la AN, pero no se hizo y ya vemos los resultados.

La AN debe controlar al BCV y no lo hace. Allí se origina buena parte de los problemas que las políticas monetarias desordenadas, acaban condenando al país a una inflación galopante y a un déficit fiscal entronizado, lo cual compromete seriamente la planificación y el abordaje presupuestario.

Claro que la Coordinación Macroeconómica dispuesta en el articulo 320 de la CRBV no se ha cumplido en la dirección ínsita al dispositivo constitucional. El acobardado BCV no sabe decir que no y el ministerio de finanzas en solitario decide lo que hay que hacer.

El control político de la AN, tampoco en este asunto aparece; como reza el dicharachero popular, brilla por su ausencia.

Puedo seguir desnudando las omisiones, equivocaciones, falencias de la AN, pero, más recientemente, se manifiesta el presidente del organismo hacia todos lados, dictando, o así pareciera, instrucciones al ejecutivo en materia de política exterior y, en otros campos se inmiscuye. A ratos pareciera mas el canciller que el titular de la cartera.

El operador electoral del psuv por excelencia y desde el 2004, se adelanto el 28 y 29 de julio a todos, al CNE inclusive, pretendiendo convencer de la victoria electoral del candidato presidente. Luego, reapareció en el episodio de la salida negociada de Edmundo González con un tono entre prepotente y pendenciero.

Últimamente, el Diputado presidente de la AN se permite ordenar que colegas diputados no entren al recinto de la Asamblea Nacional e incluso, ha dispuesto cuales suplentes sustituyen al titular ausente o a alterar la línea de sucesión. Jamás en la historia de la AN ni del Congreso de la República se vio algo así y, mire que en tiempos de la lucha armada en los años sesenta, se allanó la inmunidad de miembros del cuerpo, pero, ceñido el procedimiento a la ley.

Debo confesar que tengo al diputado Jorge Rodríguez como un hombre inteligente y clave para el sostén y el accionar del estadopsuv, pero, aprecio que por momentos luce, descontrolado y atrabiliario.

Desde el 23 de enero de 1999, una oposición incapaz y medrosa, dejó hacer lo necesario y por allí comenzó la debacle, el cataclismo, la desrepublicanización y luego, la manipulación electoral completó el cuadro anulando una y otra vez la patológica AN.

Mientras no cambie ese proceso que malogra la institucionalidad solo tendremos regresión, pobreza y subdesarrollo.

Nelson Chitty La Roche, nchittylaroche@gmail.com