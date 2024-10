Mia Queen regresa con fuerza y lanza su nuevo sencillo “Déjame en Paz”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En 2020, Mia Queen tomó la decisión de pausar su carrera musical con el objetivo de llevar su arte a un nuevo nivel. Este tiempo de reflexión y crecimiento le permitió fortalecerse tanto como mujer y como artista. Ahora, en 2024, regresa a la escena musical más renovada que nunca, lista para reconquistar al público con su talento y energía renovada.

La icónica artista regresa con un nuevo proyecto que promete sorprender a sus seguidores y conquistar a nuevos públicos. Tras este paréntesis necesario para la intérprete de “Tóxico”, hoy le complace anunciar luego de un arduo trabajo su esperado lanzamiento en un nuevo género musical.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Mia Queen, conocida por su estilo único y su poderosa voz, ha sido una figura destacada en la música urbana, fusionando géneros y creando una melodía distintiva, que la ha llevado a explorar en el merengue mambo dándole vida a “Déjame en paz”.

“El merengue siempre me ha gustado, de hecho, me siento muy cómoda y fresca, ahorita que estoy incursionando en este nuevo género musical, me sentí muy cómoda en el proceso, y a parte que la melodía se lleva en la sangre y bueno creo que es un género que a todo el mundo le gusta”, aseveró Mia Queen.

La producción musical del sencillo “Déjame en paz” estuvo a cargo por el conocido productor venezolano Marcos Navas, el cual se presenta actualmente con diversos artistas importantes del género en nuestro país. El encargado de la composición del tema fue Víctor Márquez; Mia Queen ha trabajado con un equipo de talentosos colaboradores para asegurar que cada detalle sea perfecto y que el mensaje de la canción llegue a todos.

“Cuando Marcos me mostró esta letra de Víctor me encanto muchísimo, la verdad es que me sentí identificada porque quién no ha pasado por desamores en su vida y creo que muchas mujeres se van a identificar con esta letra, es una letra muy real me gusta muchísimo, es lo que pasa día a día. Estoy muy contenta de haber logrado salir de nuevo a la palestra musical y ahora con este nuevo reto, exponiendo este género, digamos que es para mí un reto total”, finalizó Mia Queen.