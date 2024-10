Dentista israelí le salvó la vida a Yahya Sinwar y años después perdió un sobrino a manos de Hamás

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El jefe de Hamás, Yahya Sinwar, murió el pasado jueves en la franja de Gaza durante un choque con el Ejército israelí, como confirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu tras horas de minucioso análisis científico para comprobar su identidad. La desaparición de Sinwar -que era un radical carismático, respetado por los suyos y con un prolongado historial de violencia a sus espaldas- abre una ventana de paz en Oriente Próximo, ya que su salida del tablero puede debilitar a la línea más dura. Sin ir más lejos, según ‘The Wall Street Journal’, Sinwar había exigido a sus seguidores perpetrar atentados suicidas para aterrorizar a la población civil de Israel.

Por José Ignacio de la Torre | ABC

Para comprender esa pulsión por la violencia, resulta imprescindible conocer el paso por la cárcel de Sinwar. Así lo recuerdan varios artículos publicados en ‘The New York Times‘ y ‘The New Yorker’, que relatan las experiencias del terrorista en los más de veinte años -1989 a 2011- que pasó entre rejas. En ese sentido, resulta muy significativo el testimonio del doctor israelí Yuval Bitton, uno de los responsables médicos de la prisión en la que cumplió condena. En 2004, después de que un enfermo Sinwar pidiera ayuda porque sufría un intenso dolor en la nuca y apenas se tenía en pie, Bitton indicó que sus síntomas le recordaban a los de un tumor cerebral. Gracias a su advertencia, Sinwar fue ingresado en un hospital israelí y logró salvarse. Sin embargo, en una pirueta trágica del destino, el sobrino de Bitton se convirtió en una de las víctimas de los atentados del 7 de octubre, planeados por el hombre que su tío había salvado dos décadas atrás.

“Me dijo que me debía la vida”, recordaba Bitton en ‘The New York Times‘. “Quería que entendiera lo importante que era esto en el islam”, explicaba. El nuevo vínculo entre ambos -marcado por una base de desconfianza, como dos enemigos que se observan con curiosidad- se tradujo en conversaciones frecuentes, en las que tomaban té y debatían sobre temas relacionados con Hamás y con las fisuras de la sociedad israelí, por las que Sinwar sentía una curiosidad especial.

Las cuatro cadenas perpetuas que pesaban sobre Sinwar le ataban a una vida en prisión, incluso Bitton lo creía. Sin embargo, el poder que ejercía desde su celda le llevó a promover secuestros de soldados israelíes para ofrecerlos para intercambios por prisioneros de Hamás. En 2006, una incursión de militantes del grupo terrorista a través de un túnel desde Gaza acabó con la vida de dos soldados del Ejército israelí y el secuestro de otro más: Gilad Shalit. La presión social en Israel propició que Tel Aviv finalmente aceptara el trueque en 2011 de más de mil palestinos a cambio del soldado.

El ascenso de Sinwar dentro de Hamás fue vertiginoso hasta ubicarse como líder del movimiento islamista en 2017. Esperó pacientemente hasta que Israel padeciera una crisis interna para lanzar una ofensiva sin precedentes. Justo cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba en su peor momento, cuestionado públicamente y bajo la lupa de la jurisprudencia, Sinwar orquestó los atentados del 7 de octubre, donde murieron alrededor de 1200 israelíes y otros 250 fueron capturados. Bitton reconoció que Sinwar le había avisado, precisamente, de que aprovecharía un momento de división en Israel.

El kibutz Nir Oz sufrió ese día uno de las múltiples hordas terroristas vertidas sobre Israel. Para peor suerte del doctor Bitton, su sobrino de nombre Tamir Adar y granjero de profesión, desapareció. Seis meses después se enteraron de que había sido secuestrado por Hamás.

Visto con retrospectiva, Bitton reconoce que no podría haber actuado de otra forma. No obstante, la pregunta con la que fue abordado el doctor paralela a la entrevista, según recoge el ‘New York Times’, es apropiada: “¿Por qué lo salvaste?”.

