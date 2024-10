Madres de jóvenes detenidos por protestar alzan su voz a las afueras del penal de Tocuyito

Un grupo de madres de los 28 detenidos durante las protestas postelectorales en Cojedes se unieron este jueves 17 de octubre en una protesta a las afueras del Penal de Tocuyito en Carabobo, para exigir su liberación.

Por Una Ventana a la Libertad

En el sitio una de las madres señaló: “Yo pasé a ver a mi hijo hoy y ya le suspendieron la comida con gusanos, pero igual le están dando comida dañada”.

Agregó que tienen cuatro días que no toman agua. “Mi hijo me dijo mamá quiero agua”. Igualmente, denunciaron que no tienen productos para su aseo personal.

“No tienen jabón, no tienen desodorante, no tienen nada de aseo personal y no permiten que los familiares les pasen nada. No permiten ni pasarle un caramelo”, sostuvo.

En Cojedes los abogados privados y de organizaciones de los derechos humanos han denunciado que a estos detenidos se les viola el debido proceso y no se permite que tengan una defensa de confianza, pues ponen a defensores público que no muestran las pruebas y documentos entregados por los familiares.

Video: @ventanalibertad / X