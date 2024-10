El plan de OpenAI para aumentar el precio de ChatGPT Plus

Posteado en: Tecnología, Titulares

OpenAI está planeando aumentar el precio de su suscripción a la versión de pago de su chatbot ChatGPT Plus, que pasará a costar dos dólares más a finales de este 2024, y continuará aumentando la cuota de suscripción hasta los 44 dólares en los próximos cinco años, según The New York Times.

Por: La Nación

La compañía liderada por Sam Altman lanzó ChatGPT Plus en febrero del pasado año, una versión de su chatbot que ofrece ventajas como más velocidad en sus respuestas, disponibilidad incluso en momentos de gran demanda y acceso a las funciones de los últimos modelos lanzados por la tecnológica, por una suscripción de 20 dólares al mes.

Desde su lanzamiento, OpenAI ha experimentado un crecimiento en el uso de este servicio, alcanzando alrededor de 10 millones de usuarios suscritos a ChatGPT Plus a nivel global. En este marco, de cara a mejorar sus ingresos, la tecnológica ha trasladado que espera aumentar el precio de la suscripción a este servicio en 2 dólares para finales de 2024, pasando de cobrar 20 a 22 dólares al mes.

Así lo ha compartido la compañía con sus socios inversores mediante una serie de documentos financieros a los que ha tenido acceso The New York Times, en los que, además, también ha detallado que pretende aumentar de forma consecutiva el precio de la suscripción a ChatGPT Plus hasta alcanzar los 44 dólares al mes, en el transcurso de los próximos cinco años.

