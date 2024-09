Como si fuese un videojuego: adolescente puso a andar el Metro de Nueva York hasta estrellarlo con otro

La policía de Nueva York arrestó a una adolescente de sólo 17 años que, según afirman, tomó un tren vacío del metro de Nueva York para dar un breve paseo antes de estrellarlo y huir; al mismo tiempo, se encuentran buscando a un acompañante masculino quien aparentemente también fue fotografiado a bordo de la unidad.

Las fotografías de vigilancia publicadas por el Departamento de Policía de Nueva York el martes muestran a una persona vestida toda de rosa, incluido un gorro de ducha rosa, y a otra con una camiseta azul sin mangas.

La policía arrestó a la joven de 17 años el miércoles alrededor del mediodía y la acusó de daños a la propiedad y de poner en peligro a otros de manera imprudente.

De acuerdo con los reportes, la pareja subió a un tren desocupado estacionado en la estación de metro Briarwood en Queens poco después de la medianoche del 12 de septiembre y “de alguna manera” lo hicieron funcionar, dijo la policía en un comunicado de prensa.

