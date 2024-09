José Gato Briceño: Edmundo González Urrutia, un demócrata sin discusión

Posteado en: Opinión

La última jugada de la organización criminal internacional que ha convertido a nuestro país en un centro de operaciones ilícitas, se presenta como siempre, en un escenario en el que la persecución política y la represión son herramientas comunes para silenciar voces disidentes. Sin embargo, en el mundo político y diplomático, las circunstancias pueden cambiar rápidamente, eso si, sin olvidar que, en este juego de poder, es crucial considerar que los aliados internacionales del usurpador Maduro tienen antecedentes delincuenciales y no dudan en utilizar tácticas terroristas para mantener su influencia, apoyar a la dictadura para asegurar sus ganancias y explotación de nuestras riquezas naturales sin obstáculos. En este campo minado tan complejo, la estrategia y la resiliencia serán clave para el éxito del presidente electo y el equipo del gobierno electo con Maria Corina al frente en su lucha por la restauración de la democracia en Venezuela. La historia ha demostrado que, a veces, el exilio puede ser un trampolín para el cambio.

En este día a día tan acontecido de mi patria amada, el pasado fin de semana a los venezolanos nos sorprendió la noticia de la solicitud de asilo al Reino de España por parte del presidente electo Edmundo González Urrutia y aún más nos desconcertó su primer comunicado el cual nos pareció bastante inexpresivo y sonó a los ojos de muchos como una claudicación. Sin embargo tenemos que conocer su realidad como hombre inteligente, pacífico, jubilado, ex diplomático, acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y su familia, dándole de comer a las guacamayas en el balcón de su apartamento y especialmente porque desconocemos al detalle las circunstancias que rodearon el momento de tomar la decisión de salir del país, y porque sabemos de que son capaces los delincuentes herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto. Inmediatamente pudimos ver como algunos lo calificaron de traidor, cobarde y pare de contar, sin embargo, en las 48 horas un segundo comunicado leído por su hija frente al Congreso de los Diputados en Madrid, en el que muestra su firmeza y compromiso nos devolvió el ánimo y energía, cerró dicho comunicado diciendo: “Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaré”. Al día siguiente en la plenaria de dicho congreso, se debatió la propuesta hecha por el Partido Popular para dar el reconocimiento a González Urrutia como presidente electo, la cuál quedó aprobada; por cierto esto ocasionó la descocada reacción del desequilibrado mental Jorge Rodríguez en la que exhorta a Maduro a romper las relaciones con España, otra bravuconada más, en un discurso para los cuatro mentecatos que les quedan e intentar levantarles el ánimo a punta de disparates, ya que esas medidas a ellos jamás les interesarían porque España es el tercer socio comercial de Venezuela y beneficiando a la economía con más de 700 millones de euros de las empresas españolas, en cambio España solo se ha beneficiado con 145 millones de euros, con el dato de que Venezuela está en el puesto 98 de importancia para la economía española, o sea, insignificante, sin meter las más de 100 grandes empresas españolas instaladas en territorio venezolano, entre ellas, Banco Provincial, la empresa petrolera Repsol, Abanca, Elecnor, Iberia entre otras. Se olvidan esos mediocres de que España es la puerta de entrada a Europa en el transporte aéreo lo que es vital para Venezuela.

En el resto de la semana sucedió un encuentro de Edmundo con el presidente Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, lo que es de alto simbolismo porque en esta residencia presidencial es donde se reciben personalidades con rango de presidente o similares, bien pudiera haberlo recibido en la casa del partido del PSOE, un ámbito más enfocado a un invitado de orden político y eso desde luego incomodó a los capos. También hay que destacar la activación de Edmundo al comenzar los contactos o visitas a los expresidentes españoles y no se descarta que el martes esté presente en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo donde se discutirá la propuesta de reconocimiento como presidente electo. Asimismo, esta semana se dió el pronunciamiento desde la ONU de 49 países en apoyo al respeto a la soberanía popular venezolana, eso nos permite y nos aviva la fe de que, si vamos a lograr la libertad, Dios mediante.

Quienes critican a Edmundo por salir al exilio desconocen la cruel realidad del terrorismo de Estado como yo, que viví durante 10 meses y 16 días, desde febrero hasta diciembre de 2012.

Mi partido, MIGATO, fue el primer partido opositor ilegalizado en Venezuela

Resistí a los embates del régimen de Chávez, incluyendo un atentado con dos muertos, allanamientos ilegales, intervención de mis comunicaciones y la confiscación de mi finca familiar. Mi anciana madre fue objeto de intimidación y terror por parte del general Hugo “el Pollo” Carvajal.

Me sometieron a una campaña de psicoterror para que renunciara, pero no cedí, me les paré, resistí con coraje como buen caicareño y no les salí corriendo.

Cumplí mi mandato y voté en las elecciones regionales antes de salir de mi país el 17 de diciembre de 2012.

En el exilio, la policía venezolana intentó secuestrarme dos veces en Costa Rica, intentando sacarme hacia Nicaragua desde donde era más fácil llevarme a Venezuela.

Recordando mi propia experiencia, la historia del general Raúl Baduel, asesinado en prisión y del concejal Albán, entre otros opositores, me hace preguntar: ¿habría sobrevivido si me hubiera quedado en Venezuela? Diosdado Cabello, quien ordenó mi muerte por instrucciones de Chávez, sigue buscando hacer daño ya que aún después de casi 12 años de exilio, en marzo pasado, volvieron a solicitar mi detención a través de Interpol.

Estos endemoniados resentidos y vengativos no descansan. Mi experiencia es un testimonio de la brutalidad del régimen y la necesidad de proteger la vida y la libertad de los líderes opositores. No soy un traidor, soy un superviviente que lucha por la democracia y la justicia en Venezuela.

Sin cesar los he enfrentado y lo seguiré haciendo día a día sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

