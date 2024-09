Consejo Legislativo formaliza designación del nuevo gobernador de Apure

A las 3:18 pm de este miércoles 11 de septiembre, fue recibido el nuevo gobernador del estado Apure, William Rodríguez, en el aeropuerto Las Flecheras, ubicado en San Fernando, capital de la entidad llanera, donde el ahora primer mandatario regional prometió ejercer un gobierno para todos y a no ser un gobernador de oficina, sino más bien de pueblo.

“En Apure cabemos todos, me debo a ustedes. Aquí tenemos que dejar rencillas y unirnos con el sector productivo para seguir trabajando, porque al trabajo no le gana nadie, porque el sector productivo genera nuevas fuentes de empleo de la mano con todos los productores de nuestro estado, a quienes hago el llamado porque aquí tienen un productor más y un amigo más”, apuntó Rodríguez montado en un camión en medio de los asistentes que escuchaban sus promesas.

También instó a trabajar como aliados a los profesores, a las mujeres, a la juventud apureña, a los motorizados, a las UBCH, a las comunas, que juegan un papel fundamental.

“Desde El Nula hasta Orichuna, San Rafael de Atamaica porque me van a ver en esos pueblos. Y si yo les fallo, tienen todo el derecho de reclamarme si me la paso engavetado en la gobernación”, precisó.

Exhortó a los alcaldes de Apure a reunirse para fomentar el progreso. “Todos somos importantes y cada quien juega una tarea, porque cumplimos compromisos con el pueblo apureño”. Cuenten con este fiel servidor que estará en la calle a cada rato, agregó el también presidente de Agroflora.

Oposición salvó su voto

Más temprano, a las 11:32 am, durante la sesión número 2 del año 2024, la plenaria del Comisión Delegada del Consejo Legislativo del estado Apure, hizo público que el anterior gobernador, Eduardo Piñate Rodríguez, luego de ser designado por Maduro como nuevo ministro del Trabajo, presentó el oficio 063 emanado del despacho de la gobernación, donde a partir del 10 de septiembre de 2024, se separó del cargo en ausencia temporal.

El Clea autorizó la designación William Arcángel Rodríguez Veliz, secretario ejecutivo del estado, como gobernador del estado Apure, durante un lapso de 30 días.

Si la ausencia se prolonga por más de 30 días consecutivos, el Consejo Legislativo del estado Apure podrá determinar por mayoría de sus miembros si hay méritos suficientes para declarar la falta absoluta, conforme al artículo 110 de la Constitución del estado Apure.

El anuncio estuvo a cargo del presidente del Clea, César Pérez, acompañado por los diputados del oficialismo Oscar Vivas y Osmel Palmero, y Aurelio Guerra, legislador de la oposición ante este curul.

Guerra salvó su voto ante tales decisiones, pues considera contradictoria la designación a última hora de William Rodríguez.

“Tuve conocimiento de esta designación por una cadena nacional y me tomó por sorpresa, a pesar del nuevo cargo de Eduardo Piñate. Me parece una falta de respeto no documentarme bien al respecto y preferí abstenerme. No votaré porque desconozco cómo se llevó a cabo esta designación. Primero informaron que ahora la encargaduría es temporal por 30 días. No estoy de acuerdo con algunas formas y pasos, por eso prefiero salvar mi voto ni el permiso de Piñate ni la incorporación de Wilmer Rodríguez como gobernador encargado de Apure”, dijo Guerra para lapatilla.com.