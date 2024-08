¿Qué han hecho los miembros de Oasis hasta volver a reunirse? Las carreras en solitario de Noel y Liam

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El grupo británico Oasis acaba de anunciar una de las grandes noticias musicales de este 2024. Después de 15 años de inactividad, la banda vuelve a reunirse. Mucho se había especulado con esta posibilidad desde hace años, tras haber sendos acercamientos entre los dos miembros fuertes del grupo, Liam y Noel Gallagher, pero hasta ahora estas “paces” no habían sido posibles. Una reconciliación necesaria porque Oasis se había desintegrado principalmente por el conflicto entre los dos hermanos, quienes arrastraban cierta tensión y problemas durante tiempo y quienes optaron por separarse en 2009. Sin embargo, nunca fue una separación total, porque cada uno continuó su carrera por su cuenta.

Por infobae.com

En 2009 algo quebró en Manchester. O más bien, en París. Todo empezó a finales de verano de ese mismo año, cuando Oasis estaba a punto de salir a tocar en París. Entre los dos hermanos habían surgido ciertas asperezas a cuenta de la marca de ropa Pretty Green, la cual patrocinaba Liam Gallagher y la cual pretendía que llevasen en los conciertos. Esa fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso en el conflicto entre los dos hermanos, que acabron insultándose y amenazándose, hasta el punto de casi llegar a la violencia física. Sin embargo, el incidente se resolvió con la cancelación inmediata del concierto y con la salida de Noel del grupo, provocando así la desintegración de Oasis tal y como el mundo la conocía.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Noel Gallagher y sus pájaros voladores

Tan solo un año después de lo sucedido en París, Noel decidió emprender su carrera en solitario bajo un nuevo grupo, Noel Gallagher’s High Flying Birds, con el cual empezaría a componer e interpretar por primera vez desde que estallase el conflicto con su hermano. Su primer álbum homónimo, Noel Gallagher’s High Flying Birds, fue publicado en octubre de 2011, marcando así el inicio de su carrera como solista. Este álbum tuvo un gran éxito, alcanzando el estatus de triple platino en el Reino Unido y consolidando a Noel como una figura importante en la escena del rock británico post-Oasis.

Si la música de Oasis había estado caracterizaba principalmente por el sonido de Madchester y sobre todo el llamado Britpop, la de Noel mantendría algunos aspectos de esta, pero virando hacia un sonido más cercano a otros géneros, como la electrónica o el rock alternativo. Esto se puede comprobar con álbumes como Who Built The Moon?, en el que la experimentación con sintetizadores y otros instrumentos muestra un gran cambio con respecto al sonido que hacía Noel junto a su hermano. El último álbum hasta la fecha de Noel se lanzó el año pasado bajo el título de Council Skies, aunque su último tema fue publicado este mismo año, un sencillo llamado Magic Secrets que contenía una versión de Love Will Tear Us Apart de Joy Division, banda icónica de Manchester anterior a Oasis.

Por su parte, Liam también decidió emprender su propia carrera en solitario, solo que le llevó mucho más tiempo tomar esta decisión. Si bien Noel comenzó a mover su grupo desde casi la misma separación de Oasis y ya en 2011 estaba publicando un álbum y haciendo giras, no fue hasta 2017 que Liam lanzó su carrera en solitario. Fue con el álbum As You Were, un éxito rotundo que debutó en el número uno en las listas del Reino Unido y recibiendo críticas favorables. Noel se había separado en gran medida del sonido característico de Oasis, pero Liam lo abrazaba por completo en su primer disco con canciones como Wall of Glass o For What It’s Worth, que pasaron a convertirse en himnos para muchos fans de Oasis que no podían ver a su grupo de vuelta.

Para leer la nota completa pulse Aquí