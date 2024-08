El Mundo: María Corina Machado se rodea de influencers mientras Nicolás Maduro bloquea Disney y Amazon Prime

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

La líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, han convocado a los venezolanos de dentro y de fuera a la llamada gran protesta por la verdad del próximo sábado con un vídeo en el que aparecen rodeados de personalidades e influencers. Y con la música de Danny Ocean, una de las grandes estrellas de Spotify, de fondo.

Por: El Mundo

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

En paralelo, sólo unos minutos antes, la revolución bolivariana sumó al bloqueo digital con el que castiga al país a las plataformas de Disney, Amazon Prime, HBO y Pinterest. El “castigo” revolucionario ya afecta a X (antigua Twitter), a Signal, a decenas de medios informativos nacionales, como Efecto Cocuyo y El Pitazo, e internacionales, como CNN en Español y NTN24.

“Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que hoy vivimos, que tienes a tu familia separada por la distancia, que estás cansado de no tener luz, agua y de no saber qué vas a comer. Que eres perseguido por lo que piensas o escribes en redes sociales, que no te dejaron votar el 28 de julio, o que votaste, pero ahora no quieren respetar tu decisión. Quiero recordarte que ese día no sólo ganó Edmundo, ganó todo el mundo. ¡Ganó Venezuela!”, subrayó María Corina.

El mensaje lo cierra el propio Edmundo González, que superó a Nicolás Maduro en más de cuatro millones de votos, con un guiño a sus conciudadanos: “Nos vemos el 17, ¡pásalo!”.

Además de Danny Ocean, muy activo durante la campaña y quien dedicó a la lucha por la libertad su último álbum “Venequia”, días antes del 28J, en el vídeo aparece la influencer Lele Pons, quien el viernes conversó con Machado en una emisión en directo con una audiencia millonaria. Los actores María Gabriela de Faría (ídolo juvenil por Isa TKM) y Christian McGaffney (protagonista de Simón, la película, que fuera candidata a los Goya y describe el exilio de un dirigente universitario tras sufrir torturas en Caracas) también acompañan al tándem opositor. “Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura, y ahora tenemos que cobrar”, explicó McGaffney.

Puedes leer la nota completa en El Mundo