Bolton: La decisión de Biden de levantar sanciones permitió a Maduro robarse las elecciones

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que la decisión del presidente Joe Biden de levantar las sanciones al régimen permitió que Nicolás Maduro se robara las elecciones en Venezuela.

Por EVTV

“La decisión de Joe Biden de levantar las sanciones a Venezuela debilitó la influencia de Estados Unidos sobre el régimen socialista de Maduro y le permitió robarse las elecciones presidenciales — nuevamente”, aseveró Bolton en X.

Por ello, el exfuncionario estadounidense instó a mantener el enfoque y ayudar al pueblo venezolano a derrocar al dictador.

