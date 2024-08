Maduro espera lograr un “acuerdo” con EEUU antes de que Trump regrese, según Marco Rubio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano, Marco Rubio, afirmó que el dictador Nicolás Maduro espera lograr un “acuerdo” con los Estados Unidos (EE.UU.) antes de que Donald Trump regrese a la Presidencia.

Por EVTV

“Maduro ahora espera lograr un ‘acuerdo’ con Estados Unidos antes de que Trump regrese a la Casa Blanca en 6 meses”, escribió Rubio en X.

Esta afirmación vino después de que Maduro pidió a EE.UU. retomar el diálogo, siempre y cuando respete la soberanía de Venezuela.

“Siempre he dialogado, si el gobierno de los EE.UU. está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela podemos retomar el diálogo, pero con base en un punto único: ‘Cumplimiento de Qatar. Esta es el acta de aquella negociación‘”, indicó Maduro en X.

Maduro now hoping to get a “deal” with the U.S. before Trump returns to the White House in 6 months https://t.co/eImFYZW9Ep

— Marco Rubio (@marcorubio) August 1, 2024