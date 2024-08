“Depende de ustedes”: El mensaje que el senador Rick Scott envió a los militares venezolanos

El senador estadounidense, Rick Scott, envió un contundente mensaje al Ejército venezolano al asegurarles que el futuro de Venezuela está en sus manos y que depende de ellos hacer que se cumpla la voluntad del pueblo que votó en las elecciones.

Por EVTV

“Este llamado es para los patriotas en el ejército venezolano que el domingo vieron a su madre, padre, hermana y hermano votar abrumadoramente por una Venezuela libre. Su juramento es para el pueblo, no para un dictador. Depende de ustedes proteger el voto y hacer que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. El futuro de Venezuela está en sus manos”, expresó Scott en X.

Asimismo, dejó claro que el pueblo venezolano habló al votar “abrumadoramente” por una Venezuela libre y elegir a Edmundo González como su nuevo presidente.

The Venezuelan people have spoken. This call is for the patriots in the Venezuelan military who, on Sunday, saw their mother, father, sister, and brother vote overwhelmingly for a free Venezuela. Your oath is to the people, not a dictator. It is on you to protect the vote and see…

— Rick Scott (@SenRickScott) August 2, 2024