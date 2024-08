La respuesta EEUU al comunicado del Centro Carter sobre la elección en Venezuela

El Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Brian A. Nichols, se pronunció sobre la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio.

lapatilla.com

Para Nichols, la declaración del Centro Carter ratifica la “total falta de transparencia” del proceso, al no haber divulgado los resultados de manera completa.

Destacó que tal opacidad hace que el anuncio del CNE del 29 de julio proclamando ganador a Nicolás Maduro carezca de validez.

Así, el funcionario estadounidense enfatizó que la voluntad de los venezolanos votados “debe ser respetada”.

La declaración del Centro Carter confirma una vez más lo que millones de venezolanos ya sabían: la total falta de transparencia en la divulgación de los resultados electorales hace que el anuncio del Consejo Nacional Electoral del 29 de julio carezca de sentido.

La voluntad de los Los venezolanos deben ser respetados

The @CarterCenter's statement confirms once again what millions of Venezuelans already knew: The complete lack of transparency in reporting election results renders the National Electoral Council's July 29 announcement meaningless. The will of Venezuelan voters must be respected. https://t.co/GKyG0OUtZV

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 31, 2024