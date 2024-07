John Bolton a Vladimir Padrino: No cometas el mismo error dos veces

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

John Robert Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump, se expresó a través de su cuenta en X sobre los acontecimientos reciente en Venezuela luego de la elección presidencial del pasado domingo 28 de julio.

¡Alerta Venezuela! @vladimirpadrino Muy pocas personas obtienen segundas oportunidades en la vida. Ya tienes el tuyo. No cometas el mismo error dos veces.

Venezuela Alert! @vladimirpadrino Very few people get second chances in life. You now have yours. Don’t make the same mistake twice. https://t.co/9kEM6qEjWn

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 30, 2024