“Betty, la fea: la historia continúa”: estos son los personajes que sorpresivamente murieron en la serie

Después de casi 25 años de haberse estrenado la exitosa novela Yo soy Betty, la fea, su éxito sigue vigente, pues, luego del lanzamiento de la serie Betty, la fea: la historia continúa, el viernes 19 de julio, los comentarios en redes sociales, memes y su primer lugar en tendencias de la plataforma Prime video, ratifica que los seguidores siguen atentos a la continuación de la historia y sus personajes.

Precisamente, una inquietud que comenzó a surgir es sobre el destino de algunos personajes icónicos que no figuraron ni en el primer ni segundo capítulo de la serie, debido a su inesperada muerte.

Roberto Mendoza – (Kepa Amuchastegui)

La historia de esta secuela de la aclamada novela comienza con una escena dolorosa: el sepelio de Roberto Mendoza, padre de Armando. Por este motivo, Betty regresó tras algunos años de ausencia y separación de quien era su esposo. La muerte del ‘cerebro’ de Ecomoda provocó la toma de decisiones fundamentales para la empresa en las que, nuevamente, estará en manos de Beatriz para lograr sacarla adelante. En la vida real el actor que interpreta el personaje, Kepa Amuchastegui, no ha muerto y tiene 83 años de edad.

Una curiosidad del actor bogotano es que nunca ha visto la versión completa de la novela mundial por una razón particular: no le gusta verse actuar. “Es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Betty, la fea en su versión completa, va a causar extrañeza y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, afirmó a través de un video en Youtube.

Margarita Sáenz de Mendoza – (Talú Quintero)

La madre de Armando Mendoza, Margarita Sáenz de Mendoza, es otra de las grandes pérdidas en la segunda parte de la novela colombiana, aunque no se sabe a ciencia cierta en qué momento murió, se sabe que su fallecimiento ocurrió primero que el de su esposo Roberto. En la actualidad la actriz de 67 años está retirada del oficio y vive en un finca en Tabio (Cundinamarca).

“Es una huerta cuya finalidad es comer orgánico. Hay espinacas, hay brócoli, hay papa, hay acelgas. Se restaura la tierra, vuelve a tener microorganismos, se alimenta con el abono, tu comes orgánico, pero estás haciendo la caridad de que la tierra vuelva a su origen”, afirmó la actriz a Lo sé Todo, en 2019.

Daniel Valencia – (Luis Mesa)

Uno de los personajes que le hizo la vida imposible a Armando Mendoza y Beatriz Pinzón Solano, fue Daniel Valencia, hermano de Marcela Valencia. Sin embargo, Daniel habría tenido una vida llena de corrupción en Ecomoda que lo habría llevado a pagar más de 25 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo dijo en el primer capítulo su hermana Marcela, interpretado por Natalia Ramírez que, además, dijo que durante su estadía en el centro carcelario se habría confirmado su trágica muerte.

