Cambio y futuro: las razones por las que votarán los jóvenes el #28Jul

En los comentarios de los jóvenes sobre el voto en las elecciones presidenciales hay dos palabras que se repiten: cambio y futuro. Este sector de la población ve el 28 de julio como un hito para lograr mejoras sustanciales en su calidad de vida, aunque algunos procuran apartarse de la política y se concentran en generar ingresos diarios.

TalCual consultó a 15 jóvenes entre los 18 y 30 años, el sector más desmovilizado políticamente según las encuestadoras, para conocer si participarán en los comicios donde compiten 10 candidatos, entre ellos el gobernante Nicolás Maduro, quien aspira a una segunda reelección, y el diplomático Edmundo González, sustituto de la líder opositora María Corina Machado luego de su inhabilitación por 15 años.

Cuatro personas dijeron que no piensan ir a votar, una de ellas por la lejanía de su centro (vive en Caracas y vota en Santa Teresa del Tuy). La joven de 19 años, que prefirió no ser identificada, comenta que no sabe si en su trabajo le darán el permiso y tampoco la emociona la política.

«¿Para qué? Es que si no trabajo, no como», alega una de sus compañeras sobre su negativa a no participar en las elecciones. Otro joven, que se dedica a la venta de helados en el boulevard de Sabana Grande, tampoco piensa asistir. «¿Las elecciones caen en domingo? Menos, ese es el día de mayor venta para mí».

Dos de los jóvenes consultados indicaron que no están inscritos porque no se enteraron ni sabían dónde podían inscribirse en el Registro Electoral. «De verdad sí quisiera votar pero nunca me enteré, no sé dónde es que hay que inscribirse», señala Liliana, una madre de 24 años que estaba de diligencias.

Gabriel Pérez sí forma parte de los que efectivamente participarán el 28 de julio. Tiene 27 años, es TSU en administración y trabaja en una joyería. «Voy a votar por un cambio. La situación en la que estamos no nos alcanza el dinero, no tengo para cubrir más allá. Y el cambio sé que se va a lograr, pero tampoco va a ser inmediato sino al pasar los años».

Judith Marteran, de 20 años, asegura que «realmente todos queremos un cambio, como estudiante de la Universidad Central de Venezuela realmente ya estoy un poco cansada. Soy de La Guaira, entonces el tema del transporte, la economía, el tema de la alimentación. Soy nutricionista y eso afecta muchísimo mi carrera y también mi futuro».

El voto de Marteran no solo contempla una visión de cambio inmediato. «Yo no digo esto solo por el hoy, sino por el mañana. He visto como mi generación ha sido afectada por entes políticos y la economía. Entonces eso mismo puede afectar a mis hijos el día de mañana. Por eso necesitamos un cambio, creyendo en el nombre de Jesús que así va a ser».

Naomi Guerrero, de 23 años, vive en Ciudad Tiuna y es de las que espera votar «por un futuro mejor». Otra de las razones por las que votará es «porque quiero que nos quedáramos con el gobierno que tenemos».

Para Yuleisi Monroy su voto es «un compromiso con Venezuela», y espera lograr «que cambie». Una opinión similar tiene Gabriel Ampias, un estudiante de Contaduría Pública de 22 años.

«Yo siempre he creído que a pesar de que el sistema político no es mi preferido, tengo que participar, porque sino estoy perdiendo cualquier capacidad de cambio que podría tener. Voy a votar porque las elecciones presidenciales son importantes, sí o sí. Pase lo que pase, creas lo que creas, es importante que yo pueda avalar por quién vote», expresa.

