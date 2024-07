La nueva serie de los creadores de Stranger Things en Netflix que promete ser una de las más caras de la historia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras registrarse el éxito rotundo de Stranger Things en Netflix, los hermanos Duffer, sus creadores originales anunciaron que volverán para traerles a los espectadores una creativa propuesta audiovisual de horror que promete estar a la altura o superar a la reconocida serie y ser uno de los contenidos más caros de la historia de la plataforma. Se trata de “Something Very Bad Is Going to Hapen”, un proyecto ambicioso que intentará mezclar las características clásicas y típicas del género terror con los elementos infaltables del mundo sobrenatural.

Por: Crónica

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

La noticia se reveló unas horas después de que la empresa de la N Roja comunicara la llegada de la quinta y última temporada de la serie que le robó el alma a más de un espectador, que según los directores será la más épica y maravillosa, estrenada hasta el momento. En este sentido, si sos fanático de lo terrorífico en general y Stranger Things en particular, prepara tu corazón y tus ganas para un viaje lleno de adrenalina y aventura fantástica. A continuación te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este nuevo proyecto para que no te quedes afuera de nada.

¿Qué se sabe de “Something Very Bad Is Going to Hapen”, la nueva serie que producirá Netflix?

Por lo que se sabe hasta el momento, la nueva ficción estará basada en una idea que proporcionó la escritora Haley Z. Boston y buscará unir todo lo que destaca al terror, el horror y los hechos sobrenaturales, desde una perspectiva diferente a la que ya lo hizo la primera serie exitosa. Así, junto con “The Electric State” de los hermanos Russo, que tuvo un presupuesto de más de 320 millones de dólares de producción y que en algún momento llegará, esta reciente propuesta promete ser de las más costosas de la historia de Netflix.

Puedes leer la nota completa en Crónica