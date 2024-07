De Catia a la ópera internacional: la historia de superación de una venezolana que conquista con su voz a importantes escenarios

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

La carrera artística de María Brea se ha caracterizado por una cosa: hacer historia.

Por Voz de América

La soprano ha marcado varios hitos al convertirse en la primera venezolana en cantar en importantes escenarios de ópera del mundo. En 2022, Brea fue finalista en el Concurso de la Ópera de París, donde cantó en el renombrado Palais Garnier.

Un año más tarde se convirtió en la primera soprano y solista venezolana que cantó con la Filarmónica de Boston. Ese mismo año fue la primera soprano venezolana que participó en Operalia, el principal concurso de la ópera del mundo.

“He sido la primera en muchos lugares, por supuesto que antes de mí hubo grandes sopranos de Venezuela, pero nosotros no salíamos y no éramos tantos en el exterior cantando como es ahora. Yo fui una de las primeras de mi generación en irme de Venezuela y abrirme un camino, he representado a Venezuela en las competencias de ópera más importantes del mundo: entre ellas la de la BBC, la competencia de la ópera de París, siendo la primera venezolana en representar a Venezuela en esta competencia”, explicó la artista en entrevista para la Voz de América.

Al largo historial de reconocimientos que acumula la soprano hay que agregar el Premio Especial Mejor Zarzuela en el Concurso Tenor Viñas de España, que ganó en 2020; su primer lugar en el Distrito de la Ópera Metropolitana de Filadelfia en 2022 y el segundo premio en el Concurso Vocal Ópera Cultura 2019.

“La música me salvó”, dijo. “Crecí con una familia de músicos donde todos los hermanos de mi papá tocan, los hermanos de mi mamá también, además de mi madre que tiene una voz preciosa”.

Su éxito no ha sido obra de la casualidad, es resultado de su arduo trabajo desde que era pequeña.

Brea contó a la VOA que a los 11 años de edad decidió que quería ser soprano y comenzó a prepararse. “La música clásica me habló a mí. Yo elegí volverme cantante de ópera a los 11 años porque mi papá me trajo unos discos y eso me hizo descubrir que era lo que yo quería para mí”, recordó.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.