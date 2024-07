La terrible interpretación del himno nacional de EEUU por una artista en el Home Run Derby (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La cantante Ingrid Andress fue blanco de duras de críticas por su “terrible” interpretación del Himno de Estados Unidos de este lunes, previo al inicio del Home Run Derby del All Star-Game de la Major League Baseball (MLB).

Por: Milenio

La intérprete de música country fue la encargada se entonar el lábaro patrio estadunidense antes de que los mejores peloteros de las Grandes Ligas comenzaran a conectar cuadrangulares en el Globe Life Field de Arlington, Texas.

¿Cómo cantó Ingrid Andress el himno de Estados Unidos?

Ingrid Andress se hizo viral en redes sociales por la forma en que cantó el Himno de Estados Unidos, pues se vio desentonada en la mayoría de las estrofas, lo que causó la reacción del público en el inmueble.

En la primera nota que la intérprete no logró alcanzar, los asistentes comenzaron a gritar en señal de inconformidad, mientras que algunos jugadores de las Grandes Ligas quedaron sorprendidos por el hecho.

My ears are bleeding. One of the worst national anthem renditions ever pic.twitter.com/FnJUNjWe6l

— Michael Schwab (@michaelschwab13) July 16, 2024