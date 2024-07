Marcos Hernández López: Maduro y su desesperada campaña electoral

Posteado en: Opinión

La campaña electoral que adelanta Nicolás Maduro y el PSUV para su segunda reelección es una campaña de “circo sin pan”. El gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido protagonista del desmontaje de conquistas y derechos históricos del pueblo venezolano y de la clase trabajadora, hoy quiere enfilar sus recursos de manera focalizada para poder ganarse el favor de la mayoría del país

La significación del diseño de las campañas electorales en la sociedad moderna, o mediática, es cada vez más relevante. De su resultado se deriva el futuro de una ciudad, de un país, o de una constitución sometida a referéndum. Es decir, no debe ser algo tomado a la ligera y menos improvisar. Las técnicas desarrolladas son cada vez más complejas, y la germinación específica de las mismas y de sus gentes requiere de gran dedicación. No siempre en su totalidad, pero los resultados electorales dependen en parte de una buena campaña electoral. Por tanto, debe prestarse atención a lo que se hace y dice en ella durante su desarrollo.

Recordemos que las campañas electorales se hacen para ganar. No siempre se consigue, pero se planifican para esto. Una cosa es tener claro que no vas a ganar y otra cosa es que te presentes para perder de forma voluntaria y consciente. Para aquellos que piensen en eso les recuerdo la siguiente frase de un político italiano muy valorado por su visión de estadista Giulio Andreotti: “El poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene”.

Ciertamente, una campaña es un proceso que requiere dinamismo, muchas veces pragmatismo, rapidez en la toma de decisiones y complejidad en tener la iniciativa, capacidad de trasladar un mensaje, resistencia y fundamentalmente diálogo entre adversarios políticos y con los ciudadanos.

La campaña para las elecciones presidenciales en Venezuela arrancó oficialmente y se espera que culmine el 25 de julio, tres días antes de los comicios. Mientras Nicolás Maduro resaltó los logros de su gobierno, Edmundo González prometió la liberación de presos políticos y salarios justos.

A dos semanas de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha ampliado el repertorio de invectivas destinadas a sus adversarios. Ya no se trata solo de alertar sobre el peligro del “fascismo” y de la “oligarquía”. Su principal rival, Edmundo González, pasó a llamarse “el viejo decrépito del capitalismo salvaje”. La dirigente de derechas María Corina Machado, su principal sostenedora en las calles de numerosas ciudades venezolanas, es, por su parte, una “vieja decrépita”. Algunos analistas se preguntaron si los nuevos denuestos son un síntoma de preocupación personal de cara al 28 de julio.

Es relevante destacar en el contexto electoral, el partido de gobierno y sus líderes fundamentales ya no se preocupan por establecer un rumbo definido a largo plazo; no existe un proyecto de país, sino ideológico, se inquietan y ocupan solo de ganar elecciones apuntaladas en políticas improvisadas y populistas, resguardándose en un socialismo sostenido en el buen vivir, pero, no se debaten ideas, solo se habla de políticas públicas apuntadas en misiones.

Es evidente, el chavismo ya no es mayoría electoral, el proyecto socialista del siglo XXI no termino de inventarse, el protosocialismo siglo XXI cobrara su caída más relevante en las próximas elecciones presidenciales, según las encuestadoras más serias del país.

En este momento electoral, queda develado que el gobierno central rápidamente recurre continuamente a la miseria de la mentira por su desesperación ante los números que arrojan todas las encuestas nacionales, incluso la pro gobierno. Las mentiras y psicología inversa en la narrativa oficialista solo buscan influir en las emociones de los votantes chavistas que ya no creen en la revolución, el populismo del gobierno de Maduro apunta solo a la captación de votos sin importarle sus efectos primarios y secundarios que puedan causarles al país.

