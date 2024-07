Bielsa mostró su furia contra los servicios de seguridad y la Conmebol tras trifulca en Charlotte

Posteado en: Actualidad, Deportes

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, arremetió duramente este viernes contra los servicios de seguridad del estadio de Charlotte por no aplicar los protocolos de protección de los familiares de los futbolistas y aseguró que la organización debería “pedir disculpas” por lo acontecido en vez de buscar culpables entre los futbolistas charrúas.

Bielsa perdió la calma en la rueda de prensa previa a la final para el tercer y cuarto puesto de la Copa América en Charlotte (Carolina del Norte) al comentar la trifulca posterior a la segunda semifinal de la Copa América del miércoles, perdida por Uruguay contra Colombia, cuando varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez, José María Giménez y Ronald Araújo, saltaron a las gradas y se pelearon con unos hinchas cafeteros.

“No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”, dijo.

En su intervención Bielsa arremetió además muy duramente contra la Conmebol y acusó de contar mentiras sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento. Además, cargó contra los medios y cuestionó su ética a la hora de informar.

La rueda de prensa duró más de cuarenta minutos y apenas hubo tres preguntas.

“El motivo que provoca la reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Cómo puede alguien preguntar si tengo temor por las sanciones, cuando la única lógica que impera es una madre de familia con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, madres, agredidas por los espectadores”, dijo Bielsa.

“La protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol, ni la federación. Lo que tendría que preguntar si tuviera un mínimo de sentido común es si los jugadores han recibido las disculpas, para salvaguardar la responsabilidad. Cómo voy a temer una sanción que es imposible de que suceda. Lo único que quiero decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano”, prosiguió.

“Si usted no ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, no hubo puerta de escape, y las dos cosas no ocurren… Están agrediendo a su bebé, a su madre, a su esposa. La pregunta también actúa de manera cómplice, todo esto no lo tengo que decir yo. Cuando hay un acto desproporcionado, violento, por supuesto que quién va a estar a favor de una reacción violenta, pero lo primero es ver a qué corresponde la reacción”, añadió.

Bielsa dijo que lo único que le importa es que “haya un procedimiento para que no suceda, y que si sucede, que haya un procedimiento para que haya una puerta de escape”.

Arremetió contra los medios y dijo que hay un porcentaje de ellos que “no dice lo que deben” y cargó contra “el porcentaje que se calla”.

Su comparecencia fue marcada por intensos intercambio de opiniones con varios periodistas uruguayos presentes en la sala de prensa. Uno de ellos se fue tras las acusaciones del seleccionador.

“Este señor que se va capitaliza con su conducta todo el porcentaje que se enfrenta a esto”, afirmó Bielsa.

“Esto merece un solo trato. No es preguntar si me temo a las consecuencias, la pregunta correcta es si le pidieron disculpas a los jugadores. Prevención, estamos en Estados Unidos, el país entre comillas de la seguridad. Luego, si la prevención falla, había un recurso, la puerta de escape. Y me hablan de sanciones. Lo que los libera (a los jugadores) es que no tuvieron otra opción que reaccionar así”, dijo. EFE