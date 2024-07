Orlando Vitto: María Corina en Los Andes

Posteado en: Opinión

El cierre de la gira de MARIA CORINA MACHADO en los Andes en la ciudad de San Cristóbal fue espectacular ocurrió en la Avenida Francisco Garcia de Hevia mejor conocida como la 5ta. Avenida la arteria más importante de esta bella ciudad.

Fue un mitin impresionante la gente aun sin gasolina para trasladarse con todos los obstáculos habidos y por haber, como roturas de carreteras con excavadoras, árboles derribados para que Maria Corina y su pueblo no pudieran llagar a la concentración, el pueblo que está decidido a cambiar a como dé lugar esta tragedia, caminando desde poblaciones lejos de San Cristóbal como Rubio, Táriba, Zorca, Palmira y otras más llegaron caminando a la capital del Táchira para acompañar a la líder de la esperanza, que llenó el vacío que dejaron los políticos y, en forma excelente con base a su inteligencia y trabajo constante pueblo a pueblo, en motos, a caballo, en lancha, a pie montada en camiones pero siempre llegando con su pueblo a los mítines, a pesar de todos los obstáculos del régimen impuesto desde Cuba, a esta dama de hierro nada la detiene .

La quinta avenida de San Cristóbal para los que no conocen la ciudad de la cordialidad, es la arteria principal de la ciudad construida por el expresidente Carlos Andrés Perez en su primer mandato, dándole una imagen moderna a la ciudad y conecta con la ciudad de Táriba y el norte del estado Táchira.

En su buena época de políticos exitosos en anteriores mítines quienes la llenaron fueron el expresidente Carlos Andrés Perez gran presidente, líder del Táchira y toda Venezuela, el que ganó y no cobró Capriles y el innombrable de Sabaneta, pero este mitin de MARIA CORINA MACHADO, rebasó todos aquellos mítines de otrora, según reporta la corresponsal de la patilla en la zona del Táchira, en esta ocasión la multitud que acompaño a MARIA CORINA MACHADO fue tan grande y multitudinaria que no solo desbordó la 5ta avenida de la ciudad de la cordialidad, sino que lleno las calles adyacentes también llego hasta la Avenida Libertador que conduce a Táriba y al norte del estado.

Es impresionante el respaldo popular hacia Maria Corina Machado su equipo y proyecto de cambio, de la tragedia que hoy somete a Venezuela, de la cual hay que salir a como dé lugar, el respaldo del pueblo en los estados andinos y en todo el país ha sido abrumador; es la ansiedad y necesidad de cambio del pueblo Venezolano que no aguanta más, los miserables salarios, la crisis en la salud que no hay asistencia médica ni suministros en los hospitales, los servicios públicos más elementales como el suministro de electricidad y de agua son insuficientes o no existen.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que este liderazgo de Maria Corina Machado ha sido construido por ella y su equipo con base, a mucho trabajo, tenacidad e inteligencia, a pesar de todos los obstáculos de la dictadura dirigida desde Cuba, supera liderazgos tan importantes como el del expresidente Carlos Andrés Perez, que no solo fue un gran líder sino un gran presidente, también el innombrable destructor del país más rico de Latino América, quien tuvo un liderazgo plagiado de mentiras y engaños al pueblo que creyó en sus mentiras y lo que venía y vino fue un gallo o gallina entaparada, un comunista disfrazado de demócrata y la gente buscando un futuro mejor le creyó todas sus mentiras de gallo entaparado.

El liderazgo de Maria Corina Machado es autentico, esta bañada de pueblo, ese bravo pueblo la adora, y va a votar por su candidato EDMUNDO GONZALEZ a rabiar, Edmundo es para todo el mundo en esta elección.

Ya lo dije en anterior artículo, Maduro legalmente no gana ni la alcaldía de Cúcuta donde nació, ¿con base a que obra? si no ha hecho nada en tantos años, ahora está asfaltando algunas vías sobre asfalto viejo sin reciclarlo, ya me dicen que el asfalto nuevo se está levantando, claro el asfalto es la obra más barata y la que más se ve, en tantos años no tiene ninguna obra importante que mostrar, solo corrupción y destrucción de las empresas más importantes de Venezuela.

La gira de Maria Corina por los Andes fue realmente impresionante, el apoyo popular manifestado por los pueblos andinos, Trujillo, Mérida y la clausura en San Cristóbal la ciudad de la cordialidad fue aún más apoteósica.

Según reportes de la corresponsal de la patilla en el Táchira, este mitin llenó no solamente toda la 5ta Av. También llego hasta la prolongación de la avenida Libertador que es bastante lejos vino gente de Rubio caminando que es una ciudad bastante lejos, también de Táriba, Palmira, Zorca, a pie hay que echarle pichón para hacer eso, el régimen no surtió gasolina en todo el estado Táchira, no quería que los motorizados y la gente se movilizara y la gente fue a pie, y como nunca antes hubo un mitin en la 5ta. con Maria Corina Machado como ninguno antes.