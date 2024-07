“No me voy, estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”: Joe Biden a The New York Times

Tras el debate presidencial de Estados Unidos la polémica por la actuación de Joe Biden se elevó hasta la discusión en medios de comunicación siendo The New York Times uno de los más emblemáticos de la nación quien informó que el actual presidente pensaba en retirarse de su candidatura, por lo que Casa Blanca le respondió.

Por: El Heraldo

A través del portavoz de la Casa Blanca Andrew Bates se expresó la Presidencia acerca del texto que consideran tendencioso en un posteo indicó:

“Si el New York Times nos hubiera dado más de 7 minutos para comentar se lo habríamos dicho”, expuso en redes sociales al negar la información presentada por Brian Stelter.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024