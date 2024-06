Los memes no perdonaron la inesperada eliminación de Italia en la Eurocopa

Posteado en: Deportes, Titulares

El gran golpe de la Eurocopa se desarrolló en el primer partido de octavos de final con el triunfo de Suiza 2-0 sobre Italia que se celebró en el Estadio Olímpico de Berlín y marcó el adiós anticipado del último campeón del certamen. Los tantos de Ruben Vargas y Remo Freuler dejaron sin respuestas a los dirigidos por Luciano Spalletti que habían finalizado en la segunda colocación del Grupo B y se cruzaron contra un combinado que finalizó en la misma posición pero de la zona A.

Por Infobae

La Azzurri había ganado la segunda Euro de su historia en la edición 2020 cuando empató en la final por penales con Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley y luego se impuso por intermedio de los penales. En esta ocasión, le tocó uno de los grupos más complicados que terminó con España como líder y Croacia afuera de la fase inicial tras culminar en la tercera ubicación. El emparejamiento de octavos de final lo puso contra un equipo sin tanta tradición en este tipo de competencias, que había quedado por detrás de Alemania en el Grupo A, pero por delante de Hungría y Escocia.

El golpe en redes sociales no pasó por alto y muchos pusieron el foco sobre el argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui, que en este choque comenzó en el banco de suplentes e ingresó en el complemento por Nicolò Barella cuando restaban todavía 30 minutos de partido. La polémica en torno al ex Tigre y Boca Juniors radica en unas declaraciones que realizó sobre su decisión de vestir la camiseta italiana: “Me siento italiano, acá estoy como en casa. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Yo siempre supe el himno de Italia, lo juro; lo canto bien. No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí”. Esas palabras no fueron tan bien tomadas especialmente por los fanáticos, como también se malinterpretó lo dicho por su padre el Chapa Carlos Retegui: “La Eurocopa es un Mundial para Europa. Hoy es el único argentino que tiene la posibilidad de jugar para una Selección que tiene cuatro estrellas en la camiseta”.

El atacante de 25 años ingresó en el complemento de la victoria del debut contra Albania (2-1), también saltó desde el banco de suplentes en la derrota ante España (1-0) y fue titular en el empate sin goles con Croacia previamente.

