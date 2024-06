Piero Visciotti, un compositor venezolano que comparte sus líricas con famosos de la música urbana

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

A simple vista parece un joven como cualquier otro. Viste una franela blanca, un pantalón cargo, zapatos deportivos y lleva consigo un bolso. Sus tatuajes reflejan parte de su historia. Y sus 30 años son el reflejo de vivencias fuera y dentro del país.

Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

Pero ese joven que a simple vista se ve como cualquier otro, en su teléfono tiene números de artistas reconocidos, pero también fotos junto a ellos. La música se ha vuelto su musa y su sustento.

Piero Visciotti admite que no fue un comienzo fácil y que su descubrimiento por la música “se dio un poco tarde”. Un episodio de inseguridad en Venezuela, lo obligó salir del país a los 16 años, con destino a Panamá, siendo este el país donde conoció a la industria.

“Siempre me ha gustado la música. Yo me acuerdo que para el 2003 todo el mundo escuchaba Linkin Park y yo ya estaba escuchando Tego Calderón, o sea, yo escuché la caja del reggaetón y me enamoré de ese sonido. Como que siempre fui diferente en ese aspecto, porque ahí fue que más o menos tuve mi primer encuentro, tenía unos 11 años, pero nunca en mi vida dije me voy a dedicar a la música ni fui de esos niños que tocaba la guitarra, piano, sino que era como que entendía de otra manera la música. Mientras que todos mis amiguitos escuchaban rock, yo escuchaba reggaetón”, recuerda el joven nacido en Caracas.

Pero no fue hasta los 16 años que un amigo lo invitó a un estudio de grabación. Fue en ese espacio donde “jugando” intentó escribir un tema, para él fue un tema malo, pero el resto vio que había un talento que podía ser explotado. Siguió asistiendo al estudio, viendo entrar y salir artistas, escuchando, aprendiendo.

Sobre el apoyo familiar, Piero confiesa que su papá es poco tradicional en ese aspecto “porque yo recuerdo que yo le decía a mi papá voy a meterme a la universidad y él me decía vas a perder tiempo. Él me decía que tenía madera para otras cosas. En ese momento la música era un juego”.

Sumó que su papá fue el único que lo apoyó, que el resto de la familia siempre le reclamaba que debía estudiar, tener un título y buscarse un trabajo normal. “Hubo muchos momentos donde sabes que no tenía para la renta, no tenía para esto y pedía seguir haciendo música”.

Abrirse camino

Ante la pregunta de cuándo sintió que su esfuerzo trajo los frutos que esperaba, Piero respondió que “eso fue hace poco”.

“Yo empecé a hacer dinero en la música luego de 8 años haciéndolo. O sea, yo tardé ocho años en lograr mi primer contrato discográfico. ¿Por qué? Porque tanto en Venezuela como en Panamá no existe la industria musical. Entonces, digamos que el dinero que haces es muy poco y es muy, como le decimos aquí, ‘matar tigre’. ‘Matas un tigre’ haciendo un tema, pero eso no es dinero, o sea, no a nivel industria. Cuando yo me mudo a Madrid, que fue en el 2017, la historia es bien larga, pero es cuando logro el primer contrato discográfico, que es con Warner. Y cuando yo firmé el contrato con Warner, todavía ni siquiera había dicho, lo logré, pero sí era como, ok, estoy ya encaminado, ya voy por el sitio correcto. Y decirte, me sentí consolidado, fue yo creo que cuando pegué mi primer tema”, recordó el joven.

El tema en cuestión es uno en el que Piero colaboró con el grupo musical colombiano Piso 21 y la artista española Paula Cendejas: Diferente es el nombre de la canción.

“A través de esa sesión empecé a colaborar con artistas como Danny Ocean. Empezó a llegar gente del extranjero y esas canciones empezaron a irle bien y fue cuando yo dije: ‘igual sí soy bueno’, pero después de 8 años, o sea, fíjate que el síndrome del impostor siempre ha estado ahí”, señaló Piero.

Hacer amistad

En su cuenta de Instagram se puede ver parte de su recorrido musical, pero es evidente la amistad que existe con Carlos Isaías Morales Williams, conocido en el mundo artístico como Sech, quien es un cantante, compositor y productor discográfico panameño.

“Yo tengo una amistad con Sech desde hace unos 13 años. Él y yo nos conocimos cuando empezamos en la música. Él no era cantante, sino productor, y yo empezaba a escribir y a sacar mis canciones. Cuando nadie lo conocía, ya yo lo admiraba. Cuando yo estoy con él, yo no le escribo las canciones enteras a él, nosotros colaboramos, pero con él me gusta quedarme callado y aprender. Entonces, es con él las sesiones más divertidas, diría yo”, describió el compositor venezolano.

Admite que tiene dos colaboraciones que significan mucho para él: una con Paula Cendejas y el tema Por ti, y la otra es con Cazzualidades, del artista mexicano Christian Nodal.

“Sobre ese tema recuerdo que él estaba empezando a hablar con Cazzu. Estábamos en Los Ángeles y empezamos a componer una base como medio española, era bastante española y nos salió ese intro y ahí es donde él decide: quiero que sea para Cazzu y entonces empezamos a hacerlo todo en torno a ella y la sesión fue muy bonita porque colaboramos. Son muy pocos los compositores que escriben un tema entero hoy en día en la industria, porque los artistas han aprendido a escuchar y colaborar”, detalló.

Admite que le gusta hacer el tema en colaboración con el artista, es decir, no desarrollarlo completo por sí mismo. “A mí me gusta que siempre en las canciones haya la esencia del artista, no yo llegarle con una canción y decirle ‘toma esto es lo que vas a cantar’. Me ha pasado, obviamente, pero me gusta es cuando vamos a sentarnos juntos, qué dirías tú, cómo lo harías tú”, agrega Piero que es necesario dejar fluir.

En su currículum se refleja un Grammy y fue con ese álbum de Nodal. “El Grammy lo gana el álbum, en el álbum yo tengo canciones, entonces te hace ganador, pero yo siento que el Grammy no me lo estoy llevando yo solo a casa, ni mucho menos, es un equipo amplio de trabajo que se llevó el Grammy. Son los compositores, los productores, Nodal que le mete de frente a las carreras, el equipo de manejo, entonces sí, tengo un Grammy, pero yo siempre digo que ese Grammy está picado por muchos lados”.

Versatilidad

Aunque se ha inclinado por el género urbano, su artista favorito es Ricardo Arjona, “que es un artista polémico porque Arjona o lo aman o lo odian. Creo que yo lo amo, porque como tengo esa vena de compositor y el fuerte Arjona no es su voz sino sus letras. Estuve siempre más ligado a la música autora, más a la balada que al reggaetón a la hora de componer, pero sí es verdad que la industria ha cambiado. Me encanta el reggaetón, me encanta el sonido, tengo muchas amistades puertorriqueñas. Soy feliz haciendo reggaetón”.

“En España me tocó me ha tocado muchísimo yo, o sea yo he hecho canciones también de artistas emergentes en España, pop rock, punk, baladas, la canción que hice con David Bisbal no es reggaetón, es como una vibra ochentera con su esencia de balada. Me gusta trabajar, sentirme cómodo, entender lo que se quiere hacer y fluyo, si no fluye no, prefiero no hacerlo”, destacó Visciotti al equipo de lapatilla.com.

Uno de sus sueños es poder trabajar junto Arjona. “Incluso, en mi cláusula de contrato de Warner hay una parte donde escribes como un deseo, que te cumplen, entonces tú lo pones ahí y mi deseo era ese: trabajar con Arjona, pero se retiró, ojalá vuelva. Fíjate que yo no soy fan de nadie, he tenido la oportunidad de trabajar, aunque mira, las canciones que salen son muy pocas en relación a las que uno trabaja. Yo he trabajado con Melendi, Morat, en España he trabajado con Vanessa Martín, entre otros”.

Un mensaje

“O sea, no voy a decir la típica que es constancia y perseverancia porque es lo que dicen todos. Pero es que quien se quiera dedicar a la música y pretenda que se le den uno o dos años, que no se dedique. La música es una carrera a largo plazo, un interés compuesto. Lo mejor es el camino lento. Yo le recomiendo a la gente que aprenda, que aprenda a tocar instrumentos, que aprenda a producir”, dijo Piero para los jóvenes que quieran incursionar en la industria musical.

Sumo que es muy importante saber producir, grabar y componer. “Componer sí es verdad que no se aprende. O sea, componer para mí tiene que nacer con entender cómo rimar. Pero producir sí se aprende. Yo creo que Venezuela tiene mucho talento, incluso, más talento que muchos países a los que he visitado. El tema con Venezuela es que yo siento que falta unión. Estamos todos regados por el mundo y terminamos trabajando con cubanos, puertorriqueños, españoles. Yo creo que es una unión sincera. Creo que aquí en Venezuela hay mucho talento. Si alguien aquí agarra su computadora, se pone a producir, a cantar, la puede pegar. O sea, ya no necesitas irte a Miami, ya no necesitas irte a Colombia. Quien esté aquí y quiera perseguir sus sueños, perfectamente lo puede hacer”.