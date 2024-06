Escaladora venezolana Leslie Romero representará a España en los Juegos Olímpicos Paris 2024

La escaladora guariqueña Leslie Romero, quien representa a España, logró la histórica clasificación en la modalidad de velocidad a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, luego de una destacada participación en la serie clasificatoria celebrada en Budapest, Hungría.

Pedro Izzo / Corresponsalía lapatilla.com

“Nada detiene al corazón que persevera. Deseaba tanto este momento, finalmente puedo decir que después de tanto esfuerzo he cumplido mi sueño olímpico, se dice fácil, pero es que vaya locura, todos los que me conocen saben lo tanto que he luchado para conseguirlo”, escribió Romero en su cuenta Instagram @lesromeroclimb

Romero, con nacionalidad venezolana y española, esta última por su padre, se radicó en el país europeo desde 2022 y desde entonces empeñó su tiempo en la búsqueda de un sueño que inició desde niña en su ciudad natal San Juan de los Morros, la capital del estado Guárico.

Leslie fue una digna representante de Venezuela en campeonatos nacionales e internacionales de Escalada. A los 14 años, en 2012, se tituló campeona mundial en su categoría y desde entonces demostró superioridad como velocista en la escalada, pero en un país sumergido en la compleja crisis, el sueño olímpico de la sanjuanera parecía estar lejos.

Para un atleta de alto rendimiento resulta cuesta arriba dedicarse a otras actividades que generen ingresos con los cuales poder cubrir gastos básicos del día a día, pero esa es la realidad que vivió Romero durante sus últimos años en Venezuela, quién vendió postres a domicilio y se aplicó en el videojuego Axie Infinity, para ganar puntos y luego transformarlos en criptomoneda.

Al ver sus posibilidades olímpicas limitadas, Romero emprendió vuelo hacia Alicante – España, donde la esperaba su padre quien en 2019, con los ahorros familiares decidió regresar a su país de origen.

Aunque los primeros meses en el país europeo resultaron complicados para la escaladora proveniente de los llanos venezolanos, desde hace casi dos años Leslie recibió una beca del Consejo Superior de Deportes (CSD) y desde entonces con ese impulso, el respaldo de sus entrenadores y compañeros de la selección española, aceleró en su ruta y alcanzó la meta olímpica.

“Quiero agradecer a todos los que han apostado por mí y me han apoyado en el camino hasta ahora. Empezando por mi origen, Venezuela, a mis entrenadores desde que era una niña donde empecé a escalar, con un grupo de personas que día a día me inspiraron, me enseñaron valores invaluables, me motivaron y me brindaron su apoyo durante muchos años y aunque he representado una bandera diferente, sé lo mucho que significa esto y es por eso que ustedes también merecen este logro. GRACIAS”, compartió Romero en su Instagram.

Además, agradeció a su entrenador David Macia, sus compañeros de la selección y autoridades del deporte español que la apoyaron para alcanzar el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos, París 2024.