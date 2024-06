La sangrienta película de culto que Netflix no se animaba a sumar y que es furor en todo el mundo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Netflix se posicionó como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, gracias a su extenso catálogo de películas, series y documentales. Claramente, esa variedad constante de contenido atrae a los usuarios, que siempre buscan novedades para disfrutar en su tiempo libre. De todas formas, hay un film en particular que no se animaban a sumar, teniendo en cuenta que es realmente espeluznante y particular.

Por: La Nación

Directo al número tres en las listas del Reino Unido, la última obra maestra de Jordan Peele, el genio detrás de Get Out y Us, sacudió los cimientos del cine de terror. Con solo tres películas en su haber, ya es considerado un ícono del género. Fue su última creación, ¡Nop! (Nope), la que fue recientemente añadida a Netflix de Reino Unido y es aclamada como la “película perfecta”, capturando la atención global y consolidando su reputación como un visionario del cine contemporáneo.

Con respecto a esto, Ben Travis, editor adjunto en línea de Empire Magazine, comentó: “Dado que Nope acaba de agregarse a Netflix Reino Unido, realmente creo que es hora de que la consideremos quizás la mejor película de Jordan Peele”. En ese sentido, se dio a conocer que circularon muchas dudas antes de sumarla a la reconocida plataforma: “No estaba seguro al principio, pero al volver a mirarlo varias veces se desprenden tantas capas. Increíblemente rica temáticamente y, sin embargo, también gobierna simplemente como ‘Sky Jaws’”.

Sinopsis de Nope, la película considerada una obra maestra del cine de terror

En este último trabajo de Jordan Peele, Daniel Kaluuya y Keke Palmer brillan como los cuidadores de caballos en una granja remota. La pareja se embarca en la misión de capturar imágenes de un misterioso OVNI que acecha el cielo nocturno. A medida que desciende la oscuridad, revelaciones escalofriantes y giros inesperados ponen a prueba su cordura y su supervivencia.

