El esperanzador mensaje detrás del look bicolor que Kate Middleton ha lucido en el “Trooping the Colour” (Fotos)

Hoy, sábado 15 de junio, se vive en Londres la que es una de las citas anuales más relevantes en el calendario de la Familia Real británica: el desfile militar Trooping the Colour, acto con el que se conmemora el cumpleaños del monarca. Este es el segundo que preside Carlos III desde que subiera al trono el 6 de mayo de 2023. El evento, que ha vuelto a reunir a los miembros de la Corona, se ha visto marcado, esta vez, siendo especialmente emotivo, por la reaparición de Kate Middleton después de alejarse del ojo mediático para someterse al tratamiento correspondiente contra el cáncer que padece. La actual princesa de Gales se perfila, año tras año, como una de las protagonistas más absolutas de este acontecimiento, recordándonos que la moda y la joyería que eleva los estilismos llenos de elegancia y sofisticación elegidos para la ocasión cuentan con un papel significativo. Este 2024, Middleton ha llegado junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos enfundada en un impecable look bicolor.

Por hola.com

Así como en 2023 estrenó un abrigo-vestido confeccionado en crepé verde esmeralda con botonadura joya de Andrew Gn y combinado con una espectacular pamela con lazada posterior de Philip Treacy, para la que es su primera aparición del presente año ha optado por un vestido blanco de cuello a la caja con ribetes a contraste en negro, elemento que también decora la zona de la cintura, potenciando así la figura. Diseño de largo midi con corte en bajo trasero. Asimismo, la pieza de Jenny Packham ha destacado por la romántica lazada que ha llevado posada en el hombro derecho. La tonalidad líder de la construcción abanderada es el blanco, siendo este el color que representa la esperanza y el optimismo, sentimientos que acompañan a Kate Middleton en un momento vital como en el que atraviesa.

En lo que a complementos se refiere, en primer lugar, la princesa Kate ha culminado su conjunción con una pamela en los mismos tonos que el atuendo principal de Philip Treacy. Tampoco ha dudado en subirse a unos stilettos blancos de piel, calzado idóneo para una encuentro de este calibre perteneciente a Jimmy Choo. Y en cuanto al bolso, se ha hecho con el modelo de clutch Bayswater, totalmente negro en ante con abertura plateada firmado por Mulberry England.

Hablando de joyería, ha lucido en sus orejas uno de sus pendientes favoritos: los hipnóticos y exquisitos perlados engastados en diamantes de la casa inglesa Cassandra Goad que, con el curso del tiempo, se han convertido en todo un emblema del armario royal.

