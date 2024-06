Zelenski aseguró que Xi le prometió que no enviará armas a Putin

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves que el mandatario chino, Xi Jinping, le prometió en una reciente conversación telefónica que China no enviará armas a Rusia para la guerra contra Ucrania.

“He tenido una conversación telefónica con el líder de China. Me dijo que no venderá ningún arma a Rusia. Ya veremos, pero eso es lo que me dijo. Si es una persona respetable no lo hará porque me dio su palabra”, manifestó Zelenski en una rueda de prensa en los márgenes de la cumbre del G7 en Italia.

Zelenski compareció junto al presidente de EE.UU., Joe Biden, quien explicó que el apoyo de China a Rusia para la guerra en Ucrania fue uno de los temas de conversaciones del primer día de la cumbre del G7, compuesto por Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá, Italia y Japón, además de la Unión Europea (UE).

“Hablamos de nuestra preocupación compartida sobre países como China que suministran recursos y materiales a Rusia para su maquinaria bélica. Y acordamos tomar acciones colectivas para contrarrestar esa actividad”, explicó Biden.

El mandatario estadounidense argumentó que, aunque Pekín no está enviando armas directamente, sí que asiste al Kremlin proporcionándole armas y la tecnología disponible para fabricarlas. “Así que, de hecho, está ayudando a Rusia”, afirmó.

Ayer, justo antes de que empezara la cumbre del G7 en Italia, Estados Unidos anunció sanciones contra más de 300 personas y entidades, tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, incluidas empresas chinas acusadas de vender chips a Moscú que se utilizan en la fabricación de armamento empleado en la guerra en Ucrania. EFE