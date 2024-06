Epic Games, el creador de Fortnite, fue víctima de una filtración que dejó al descubierto videojuegos inéditos

Posteado en: Tecnología, Titulares

La base de datos de la tienda de videojuegos de Epic Games quedó expuesta en una filtración que, involuntariamente, confirmó muchos juegos que llegarán a las computadoras. En ese paquete de información aparecen títulos esperados por los jugadores, de estudios como Sony, Square Enix, Bethesda y Sega, entre otros.

Por: TN

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

También figura The Last of Us II, que finalmente se ofrecería en la plataforma de distribución de la compañía detrás de Fortnite: Battle Royale. Es aquella que anteriormente llegó remasterizada para PS5.

Epic Games sufre una filtración que dejó al desnudo los juegos que lanzará en PC

En declaraciones al sitio The Verge, la compañía estadounidense confirmó la filtración e informó que ha tomado medidas para que no vuelva a ocurrir. A pesar de la ratificación de Epic, es preciso tomar la información divulgada con pinzas ya que aparecen algunos juegos que, a todas luces, aún no llegarán a esa tienda. Por ejemplo, aparecieron referencias a Elden Ring 2 y a GTA 6, títulos que no se esperan pronto para PC.

Puedes leer la nota completa en TN