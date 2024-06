Mujer armada ingresó a sede principal del FBI y alertó a decenas de unidades (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El equipo SWAT del FBI arrestó a una mujer armada que se atrincheró dentro del vestíbulo del edificio del FBI en el centro de Seattle el miércoles por la tarde.

Por: KomoNews

El FBI dijo que las autoridades locales y los negociadores se comunicaron con la mujer durante casi una hora. El equipo SWAT del FBI la arrestó alrededor de las 4:12 pm sin incidentes.

“Estamos agradecidos con el Departamento de Policía de Seattle, la Oficina del Sheriff del Condado de King, el Servicio de Protección Federal y otros socios encargados de hacer cumplir la ley por su compromiso de proteger a nuestra comunidad”, dijo Richard A. Collodi, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Seattle.

Según los funcionarios, el área circundante del edificio del FBI estuvo contenida mientras la policía realizaba sus operaciones. Los funcionarios confirmaron a KOMO News que no se tomaron rehenes en ningún momento durante el incidente.

VIDEO | Footage of police surrounding the FBI building in Seattle at gunpoint

They have shut down the roads#breaking #seattle #washington

pic.twitter.com/Zmi1XuInsS

— Bobby Ellison (@BobbyEllisonKY) June 12, 2024