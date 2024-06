Buques de guerra son desplegados en Florida por presencia de militares rusos cerca de las costas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Marina de Guerra de Estados Unidos desplegó aviones y buques de guerra para rastrear una flotilla naval rumbo a Cuba que navega cerca de Florida como parte de una serie de pruebas de simulación virtual.

Por El Tiempo

De acuerdo con El Nuevo Herald, Moscú mandó tres barcos y un submarino de propulsión nuclear al Caribe. Según la información dada a conocer por el medio citado, funcionarios estadounidenses informaron que se trata de una serie de ejercicios militares aéreos y navales.

Esta situación se deriva de una práctica del uso de armas de alta precisión por medio de la simulación por computadora contra objetivos navales, designando barcos virtuales del enemigo ubicados a una distancia de más de 600 km, en el océano Atlántico, según informó el medio estatal ruso TASS.

Russian Flotilla position update 1230z 11 Jun 2024

The Russians have passed Miami and are still southbound between the Bahamas and Florida. US Navy P-8A Posiedon #AE682F is overhead (red line).

Positions shown of USCGC Stone, USS Truxtun, USS Donald Cook, and Canadian… pic.twitter.com/pmvgaIBZ8T

— TheIntelFrog (@TheIntelFrog) June 11, 2024