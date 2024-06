Congresista alertó sobre el ingreso del Tren de Aragua por la frontera sur de EEUU

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este martes, la congresista María Elvira Salazar alertó sobre el ingreso de “pandilleros del Tren de Aragua” por la frontera sur.

Por EVTV Miami

En este sentido, en su cuenta en la red social “X”, exigió al presidente Joe Biden que asegure la frontera y deporte a los “criminales”.

Asimismo, Salazar consideró que, ante la inacción en la frontera, se producen “consecuencias realmente terribles”.

“La inacción en la frontera produce consecuencias realmente terribles. Los departamentos de policía de todo el país nos han estado advirtiendo que los pandilleros del Tren de Aragua están cruzando la frontera sur. @POTUS debe asegurar nuestra frontera y deportar a estos criminales!”, expresó.

