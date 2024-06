La actriz Karina Velásquez está cada vez más cerca de Hollywood

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz Karina Velásquez será una de quienes dirá presente en el vigésimo aniversario del Festival del Cine Venezolano, el cual se realizará del 16 al 20 de junio de este año, en Margarita.

Y va de lo más emocionada, no solo por su nominación en la categoría de Mejor actriz, por el papel de Alexa en la película “Campeón”, sino también por lo consolidada que ve a la industria nacional. “Estoy muy agradecida por esta nominación, junto a importantes colegas y amigas a quienes respeto y admiro. El Festival es un punto de encuentro no solo para celebrar los premios, sino para comprobar el talento que tenemos. Estoy contenta de saber que hay más de 40 producciones que compiten en todas las categorías”, comentó poco antes de viajar.

“Campeón” se estrenó comercialmente en todos los cines de Venezuela en noviembre del año pasado, convirtiéndose en la primera película nacional dedicada a las artes marciales. Es una historia biográfica protagonizada por Juan Carlos Hermida, quien filmó todas las escenas de combates y acción sin utilizar dobles, y dirigida por Javier Mujica.

Paralela a su participación en la vigésima edición margariteña, Karina Velásquez se acerca más a Hollywood. La actriz venezolana está en estos momentos negociando su participación en dos largometrajes, que contarán con la producción de veteranos en el mercado estadounidense e internacional, como Carlos Mesber (también venezolano y responsable de éxitos de televisión como Siéntese quien pueda) y George Edde (The Lost Angel, 2005; Hands of Stone, 2016, la película sobre Roberto “Mano e’ piedra” Durán, Racism, 2020 y Aylan Baby, 2022, entre otras) .

Otro de los participantes en los proyectos interesados en la actriz venezolana es Jean Charles Levy, quien hace dos años estuvo al frente de The Last Mercenary, una película para Netflix que protagonizó el icónico Jean Claude Van Damme.

Esas negociaciones llevaron a Karina a la última alfombra roja del Festival de Cine Internacional de Cannes, donde participó como invitada al evento, al tiempo que aprovechó para intercambiar opiniones e ir avanzando en las negociaciones. “No puedo decir mucho de los proyectos, por cuanto se está en etapa de preproducción y hay detalles que, aún, no se han concretado. Pero es algo grande e importante para mi carrera y para mí, ya que me ayudará no solo a, finalmente, alcanzar el mercado internacional, por lo que tanto me he esforzado, sino también a crecer como persona”, afirmó.

Actualmente, la actriz también se encuentra en preparativos de lo que será su nueva incursión en el cine venezolano. “Me han llamado algunos compañeros para acompañarlos en algunos proyectos, pero eso dependerá de cómo se desarrolle los que ya empeñé mi palabra. Por supuesto que me encanta trabajar en Venezuela. Siempre estaré en mi país apoyando al cine nacional”.

Nacida en Caracas bajo el signo de virgo, Karina comenzó como imagen publicitaria de marcas importantes hasta que, después de varios papeles pequeños, finalmente logró dar el salto gracias al papel de 2011 como Chiquinquirá, en la película Wayuu, la niña de Maracaibo, junto a Daniel Alvarado, dirigida por Miguel Curiel.

A partir de ahí, comenzaría una larga carrera que ya la acerca a la veintena de películas, con títulos como “Puras Joyitas”, “Libertador” (con Édgar Ramírez), “Sudamericano”, “Todo por la Taquilla”, “Hasta que la Muerte nos Separe”, “La Jaula”, “Tamara”, con la cual tuvo la oportunidad de estar en festivales de cine importantes como el de India y, más recientemente, “Campeón” y “Operación Orión”.

En televisión también ha hecho trabajos, en una trayectoria que supera ya las dos décadas profesionales; siendo una de las coprotagonistas de la penúltima telenovela producida en el país, “Amor Secreto”.

El teatro ha sido también una parte importante en su carrera. Gracias a las tablas, por su participación en la pieza “Stop Kiss”, tuvo la oportunidad de representar al país en el Festival Iberoamericano de Teatro, en Colombia.

