VIDEO: Insólita pelea entre un zorro y una rata en calles de Londres se hizo VIRAL

Este jueves 6 de junio, un inusual enfrentamiento entre un zorro y una rata paralizó una calle en el oeste de Londres, dejando asombrados a los transeúntes. El video del enfrentamiento, captado por un testigo y difundido por la cadena norteamericana ABC News, mostró el curioso duelo que resaltó una problemática creciente en la ciudad: el incremento de la presencia de ambas especies.

Por: El Diario NY

En el video que pronto se volvió viral en redes sociales, se puede ver a un zorro trotando tranquilamente junto a una rata cuando, de repente, el roedor decide lanzarse al aire para atacar a su rival. El depredador, sorprendido por la audacia de la rata, retrocede instintivamente mientras el pequeño animal se escurre rápidamente por la carretera.

La pelea, sin embargo, no terminó allí. El zorro, más grande y fuerte, decidió perseguir a su adversario y ambos intercambiaron varios ataques en un enfrentamiento inusual. La rata, valiente o tal vez desesperada, saltó repetidamente sobre el zorro, quien intentaba morder a su contrincante.

La escena fue tan llamativa que incluso detuvo el tráfico por un momento. Un ciclista tuvo que detenerse para evitar el altercado. El testigo que grabó el video exclamó sorprendido: “¡Qué estamos viendo, wow!”. El clip concluye con el zorro venciendo a la rata y llevándosela en su boca.

Meanwhile in #London the wildlife comes out to play #Fox #Rat #Magpie ? ? pic.twitter.com/ULFJG6GHsh

— Níal Ó Fionnagáin (@NialFinegan) June 1, 2024