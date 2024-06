Despega el poderoso Starship de Elon Musk y el propulsor Super Heavy logra aterrizar en Golfo de México

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

SpaceX lanzó este jueves desde Boca Chica (Texas/EE.UU.) el cuarto vuelo de prueba del Starship -la nave más grande y más poderosa del mundo que busca alcanzar el espacio exterior- después de los dos intentos de 2023, que terminaron en explosiones, y de otro en marzo pasado en el que ninguna de las dos etapas lograron regresar a la Tierra.

El despegue, que se llevó a cabo alrededor de las 7:50 hora local, ha sido en principio exitoso, especialmente porque aterrizó ya su propulsor Super Heavy en una plataforma de las aguas del Golfo de México, un hito que no había logrado.

El propulsor Super Heavy tuvo un “amerizaje suave” cerca de Boca Chica, al cabo de unos 6 minutos.

Por su parte, el trayecto para la cápsula Starship durará poco más de una hora, con un amerizaje en el océano Índico.

Esta madrugada, y como se ha vuelto costumbre, decenas de curiosos pernoctaron en la playa Isla Blanca, de la Isla de Padre Sur, a 1,5 kilómetros de Starbase, el complejo espacial de Elon Musk, en Boca Chica, una ciudad fronteriza con el estado de Tamaulipas (México).

La zona tiene una de las mejores vistas hacia la torre de lanzamiento, la cual está fuera del complejo de SpaceX y a unos 50 metros de la playa.

La playa Isla Blanca se tapizó de casas de campaña, sombrillas y sillas plegables e incluso uno de los hoteles de la zona organizó una fiesta privada, en la que un DJ amenizó la larga espera desde la madrugada.

Sobre las 4:30 (9:30 GMT) miles de curiosos, turistas y aficionados comenzaron a llegar en masa provenientes de varios estados del país y también desde el extranjero.

BREAKING: SpaceX’s Starship rocket, the largest & most powerful rocket ever, successfully lifted off today and achieved new objectives it never has before.

Amazing engineering. Congrats @SpaceX team! ? pic.twitter.com/ScBYWdymWu

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 6, 2024