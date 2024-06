Venezolano Ranger Suárez detuvo su liderato de juegos ganados al retirarse lesionado

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El lanzador venezolano Ranger Suárez, líder en partidos ganados de la MLB con nueve en su haber, tuvo que marcharse lesionado este sábado del partido entre Filis y Cardenales que terminó con triunfo local por 6-1.

El dolor en la mano izquierda no le permitió continuar desde la segunda entrada después de recibir un golpe de la bola bateada por Alec Burleson a 106 millas por hora.

Pese a taparse la cara con el guante y disimular los gestos de dolor, caminó hasta el ‘dugout’ y no volvió a participar en el juego. Previamente había retirado a los seis bateadores que enfrentó, ponchando a dos.

MARLINS 0-7 RANGERS

Ryan Weathers ha logrado que dejar a cero a su rival sea casi una rutina, pero en ocasiones su buen papel lanzando no sirve para lograr un triunfo. Quedó una vez más demostrado este sábado con la dolorosa derrota de los Marlins ante los Rangers.

Ante la incapacidad de Miami de convertir, pese a venir de un triunfo en la noche del viernes, los tejanos sí demostraron que tenían algo que decir en Florida. Sin jonrones pero sumando, con el cubano Adolis García, entre otros, como protagonista.

Un sencillo de Wyatt Langford remató la paliza (0-7) que tendrá su tercer y definitivo capítulo este domingo por ver quién se queda con la serie.

Here is a look at Alec Burleson's liner back up the middle that knocked #Phillies lefty Ranger Suarez out of the game. pic.twitter.com/wAMkqAGAoF

— John Denton (@JohnDenton555) June 1, 2024