Conductor dejó abandonado su lujoso Lamborghini luego de chocar contra nueve vehículos (VIDEO)

Un conductor abandonó su lujoso SUV Lamborghini después de chocar contra nueve autos estacionados en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer.

Por: El Diario NY

Los vehículos fueron chocados en Fulton St poco después de la 1:40 a.m. del viernes en East New York y, a pesar de la dramática escena, milagrosamente no se reportaron heridos. El conductor huyó y no ha sido arrestado. No está claro a qué velocidad se desplazaba ni si chocó a propósito o perdió el control del volante por alguna razón.

Un video publicado en la aplicación Citizen muestra que varios autos estacionados quedaron destrozados y escombros esparcidos por la acera. En ese momento no había nadie en ninguno de los vehículos ni caminando, destacó New York Post.

