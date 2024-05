Trueno cautiva a sus seguidores con su nuevo álbum de hip hop “El último baile”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Viajando a través del pasado en busca de inspiración mientras mira hacia el futuro, Trueno ha descrito minuciosamente el impacto generacional y cultural del hip hop en la música actual a nivel mundial, con un profundo conocimiento del género desde una temprana edad. Hoy, la larga espera del ansiado tercer álbum de estudio del rapero, “EL ÚLTIMO BAILE”, ha terminado. Escúchalo AQUÍ . Donde prevalecen versos contundentes y una producción vanguardista, “EL ÚLTIMO BAILE” es un poderoso recordatorio de que el hip hop sigue prosperando en las culturas internacionales. Trueno retrocede en el tiempo e hila su propia interpretación del género en una entidad propia, rindiendo homenaje a las obras de sus inolvidables predecesores. Haciendo un guiño a algunas de las carátulas de discos más reconocidas del hip hop (Lil Wayne, Tha Carter III; Nas, Illmatic; The Notorious B.I.G., Ready to Die), la portada del álbum muestra una versión más joven de la estrella, adornada con elementos fundamentales del Trueno de hoy en día. Hay muchos géneros que se filtran en el sonido general del álbum, como trap, R&B y elementos de reggaeton. Sin embargo, la esencia de Trueno sigue viva y floreciente. “Ayo I keep it real, esto es lo que representó”, afirma Trueno en la intro del álbum. “A todos los raperos que forman parte del cuento”, brinda en los 40 segundos iniciales. Adoptando un enfoque innovador para abrir el álbum, “PLO PLO!” es un atrevido experimento de trap que fluctúa entre los altibajos del tempo, exhibiendo la explosiva destreza lírica de Trueno mientras sus versos de fuego rápido fluyen con facilidad. Desplegando una lista de reproducción culturalmente enriquecida, Trueno se adentra en un pegadizo afrobeat con el dembow de “COMO ANTES” y “PULL UP!”, una joya reggae que cuenta con improvisaciones de Sean Paul. En “REAL GANGSTA LOVE”, Trueno se transforma en un romántico “OG”, fundiendo su encantadora letra sobre una línea de bajo sensual, que recuerda a un R&B clásico. “‘EL ÚLTIMO BAILE’ es un álbum dedicado al hip hop, a la cultura. Para mí, este álbum tiene mucha importancia ahora que entramos en 2024. El año pasado fue el 50 aniversario de esta hermosa cultura y siento que es un momento impresionante para una cultura, pero para mí es sólo el comienzo”, comparte Trueno. “Con el álbum, intento ampliar un concepto diferente a través de cada tema con un género musical que ha formado parte de esta cultura. Es un viaje a través de ciertas épocas, ciertas décadas del hip hop y los géneros que de ahí surgieron, de ahí nació el concepto. Quiero ofrecer una pequeña celebración para la gente durante una época que quizás fue social y económicamente crítica. Como muchos de nosotros en Latinoamérica”.Explorando las profundidades de su maestría a lo largo del disco, Trueno pone en juego su exploración musical, y el resultado: una obra impresionante y polifacética que encapsula a la perfección la magnitud de su capacidad artística. “NIGHT” es un sobresaliente himno trap que experimenta con sintetizadores distorsionados y muestra a un Trueno más vocalmente inclinado. “CUANDO EL BAJO SUENA”, una escena sacada directamente de Blade Runner, transporta a los oyentes a un universo retrofuturista, mostrando a Trueno seguro de sí mismo mientras lanza versos sobre una pulsante línea de bajo synthwave. “LA NOTA” es un escaparate de las habilidades camaleónicas de Trueno, cuya voz se funde con la alternancia de ritmos, sintetizadores brillantes y percusión palpitante. En la continuación especulada de la trilogía “RAIN” de la estrella, “RAIN III” revela a un Trueno más maduro, rapeando sobre nostálgicas melodías hip hop y coros de gospel. El adorado cierre del álbum es la culminación perfecta de una obra cuidadosamente elaborada que realmente se adentra en la mente genial del fenómeno, prometiendo resistir la prueba del tiempo. “Tengo tantas referencias, tantas facetas dentro del álbum porque el hip hop como movimiento pasa por muchos géneros musicales, lo que me permite expresar muchas versiones de mi personalidad y muchas emociones dentro de mí”. – Trueno En su repertorio, “EL ÚLTIMO BAILE” también incluye los sencillos lanzados anteriormente “NO CAP”, “OHH BABY”, “TRANKY FUNKY” y “THE ROOF IS ON FIRE”. Trueno es un testimonio de la importancia universal del hip hop, salvando la brecha entre Latinoamérica y el origen del género en los Estados Unidos. “EL ÚLTIMO BAILE” sitúa a la estrella mundial en la cima de su carrera, catapultándolo a las grandes ligas y más allá, marcando para siempre su nombre en la historia del hip hop. “‘EL ÚLTIMO BAILE’ es el disco de la celebración, sin dejar de decir todo lo que siento con cada canción. Es un escape de la realidad para la gente que lo necesita, del barrio para el barrio.” Próximamente, el rapero iniciará su gira por Estados Unidos y México. Fechas de la gira a continuación. “EL ÚLTIMO BAILE” Tracklist: