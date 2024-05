Momento desgarrador: Noreh, aclamado cantautor venezolano, se quedó sin voz durante presentación en vivo (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantautor venezolano Noreh vivió un momento incómodo durante su presentación en vivo en Nueva York el pasado domingo.

En medio del concierto, el intérprete de “El día que me odies” presentó problemas con su garganta y no pudo continuar cantando, rompiendo en llanto ante sus fanáticos.

El joven intérprete se encuentra actualmente en gira con su “Baladas tatuadas Tour”, que lo llevará a varios países de la región. Lamentablemente, su paso por la ciudad de los rascacielos no fue lo que esperaba, viéndose obligado a retirarse del escenario.

“Ayer fue uno de los días en los que la realidad te dice que no eres tan arrecio o capaz como creías que eras, me preparé por años como artista para hacer mi primera presentación en esta ciudad y ayer por más que podía la voz no me daba, ni me respondía, no me afinaba… había varias maneras de tomarlo y yo decidí dar la cara, salí al público que tanto quiero y decidimos 3 cosas: la primera es que su entrada vale, valdrá y valdría para cualquier show que deseen luego que se recopilaron sus datos o si deseaban su reembolso lo haría YA mismo“, fueron sus palabras a través de Instagram.

