Al menos 18 muertos en EEUU por tormentas que causan destrozos en varios estados (Video)

Letales tormentas el fin de semana causaron al menos 18 muertos, decenas de heridos y destrucción a su paso por Texas, Oklahoma y Arkansas. El ciclo de tormentas se desplaza este lunes por las Carolinas y con pronóstico de lluvia hasta Nueva York.

Por VOA

Las tormentas provocaron el mayor daño en la región que abarca del norte de Dallas al extremo noroeste de Arkansas, y el sistema amenazaba con provocar más fenómenos violentos en otras partes de la región del centro-norte del país por la tarde. Para el lunes, de acuerdo con los meteorólogos, el mayor riesgo se desplazará hacia el este, cubriendo una amplia franja del país desde Alabama hasta cerca de la ciudad de Nueva York.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, anunció que había declarado el estado de emergencia el lunes por la mañana en una publicación en la red social X tras “múltiples reportes de tornados y daños por viento”.

Siete muertes fueron reportadas en el condado Cooke, Texas, cerca de la frontera con Oklahoma, en donde la noche del sábado un tornado atravesó una zona rural cerca de un parque de casas rodantes, según dijo el domingo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Entre los muertos había dos niños de 2 y 5 años. En una casa murieron tres miembros de una familia, señaló el jefe de policía del condado.

Severe storms over the weekend resulted in at least 18 deaths across Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, and Kansas, with 25 tornadoes reported. #texas #US #storm #tornado #wind #oklahoma #AwazEnglish pic.twitter.com/HLEbYPTJTz

Las tormentas también mataron a dos personas y destruyeron casas en Oklahoma, en donde los lesionados incluían invitados a una boda al aire libre, así como a ocho personas en Arkansas y otra en Kentucky. Decenas de miles de residentes se quedaron sin electricidad en toda la región.

En Texas, unas 100 personas resultaron heridas y más de 200 viviendas y estructuras quedaron destruidas, dijo Abbott ante una destrozada parada para camiones junto a la pequeña población agrícola de Valley View. La zona estaba entre las más afectadas, y se estimaba que las ráfagas habían alcanzado los 217 kilómetros por hora (135 millas por hora).

“Los sueños y esperanzas de familias y pequeños negocios de Texas han sido literalmente aplastados por tormenta tras tormenta”, dijo Abbott, cuyo Estado ha sufrido varias rondas de clima extremo, incluidas unas tormentas que mataron a ocho personas en Houston.

?#WATCH: Incredible footage captured from a Tesla car shows the moment when an EF2 tornado hits, as people take cover in a restaurant, causing major damage to buildings and homes.

?#Temple | #Texas

Watch as incredible car cam footage from a Tesla parked outside a restaurant… pic.twitter.com/ZLNs8BiEVV

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 24, 2024